Frana Petacciato, assessore: “movimento orizzontale di oltre un metro e mezzo”

“Stanno proseguendo le verifiche dei Vigili del Fuoco e delle squadre operative con geologi e forze dell’ordine per monitorare i movimenti del fronte franoso che si è aperto martedì 7 aprile“. Lo ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Petacciato, Enrico D’Amario. “Oltre a un movimento verticale tipo taglio, si è registrato anche uno spostamento orizzontale che ha portato il belvedere in avanti di oltre un metro e mezzo“, ha aggiunto. Al momento restano fuori dalle loro abitazioni circa 7-8 residenti, le cui case presentano “lesioni di lieve entità, ma ancora in fase di verifica”.

“Siamo ancora nella fase iniziale di monitoraggio – ha spiegato – mentre si sta mettendo a punto la macchina operativa che dovrà proseguire nelle attività”. “L’auspicio è quello di ottenere anche per la zona abitata gli alert già installati tra ferrovia e autostrada, in grado di registrare anche minimi movimenti del fronte franoso. Stiamo parlando di una delle frane più grandi d’Europa”, ha concluso D’Amario.