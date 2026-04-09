Frana Petacciato, Ciciliano: “dobbiamo rivedere lo scenario iniziale”. Le ipotesi sulla riapertura di A14 e linea Adriatica

“Dalle ultime valutazioni geotecniche sta emergendo che in pratica la frana non si sta muovendo, e questo ci consente di prendere decisioni precise sulla riapertura anche solo parziale di autostrada e ferrovia. Insomma, per fortuna, dobbiamo rivedere lo scenario iniziale che prevedeva chiusure per settimane se non per mesi. E questa è una prima buona notizia”. Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in merito alla frana di Petacciato (Campobasso). Fs ha già annunciato ieri che dalle ore 6 di domani mattina, venerdì 10 aprile, verrà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, ma con una riduzione cautelativa della velocità. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell’infrastruttura, i treni potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.

Le ipotesi per la riapertura di A14 e linea Adriatica

“Stiamo pensando alla riapertura di una sola carreggiata dell’autostrada A14 con un senso unico alternato – spiega ancora Ciciliano – mentre sul fronte ferroviario, sulla linea Adriatica, a una riduzione della frequenza del movimento treni a lunga percorrenza e comunque con una limitazione della velocità“.

Quanto alla definizione di tempi degli interventi, “c’è bisogno di una valutazione tecnica complessiva che ancora non c’è. E quindi non posso fare previsioni precise. Se il ripristino anche parziale dell’A14 e della ferrovia sono elementi di grande interesse strategico, è anche vero che la strada statale 16 Adriatica rimarrà chiusa a causa del ponte crollato a Trigno. Per ricostruirlo ci vorranno sei-sette mesi”.

Proprio per alleggerire la circolazione stradale, aggiunge Ciciliano, “ho chiesto al Ministro Bernini affinché solleciti i rettori delle quattro università della zona a organizzare la didattica a distanza: sarebbero 15mila studenti in meno in macchina”.

Le ripercussioni sul turismo

Sul fronte delle ripercussioni sul turismo, “c’è una preoccupazione legittima. Ho sentito che anche il neo Ministro Mazzi è intervenuto sulla situazione. Una riapertura precoce della circolazione potrebbe attenuare l’impatto sul turismo che altrimenti sarebbe devastante. La stagione balneare potrebbe però risultare compromessa per la chiusura della statale: bisognerà trovare alternative di viabilità locale, anche se la ripresa dei treni regionali e Intercity porterà vantaggi importanti”. E “non bisogna dimenticare l’assistenza alle cinquanta persone senza casa a Petacciato che sono destinatarie di un provvedimento di sgombero”.

Gli interventi sulla frana

Quanto agli interventi sulla frana, “c’era un progetto esecutivo per la realizzazione di opere idrauliche con pozzi di emungimento per drenare l’acqua. Adesso bisognerà capire se sarà sufficiente una variante di progetto o ci vorrà un progetto nuovo”, conclude Ciciliano.