Frana Petacciato, cinque famiglie non possono rientrare in casa

A Petacciato, cinque famiglie non possono rientrare in casa a causa della frana tornata a muoversi la scorsa settimana dopo l’eccezionale ondata di maltempo. Le due residenze che ospitavano i nuclei, situate proprio lungo la linea del fronte franoso, sono tuttora inagibili. La conferma arriva dal sindaco Antonio Di Pardo. “Sto invitando queste famiglie in Comune per poterci parlare – afferma all’ANSA il primo cittadino -. Avevo già detto loro subito dopo l’ordinanza di evacuazione di cercare un’altra abitazione, per ora non potranno rientrare. Se hanno necessità di effetti personali, ci vado io a prenderli. Per il momento dovranno scegliere un’altra casa e gli verrà data un contributo autonomo di sistemazione”.

Intanto, sul costone del paese si stanno sistemando dei nuovi rilevatori del dissesto idrogeologico. “Mi sono sentito poco fa con le Ferrovie – aggiunge Di Pardo – e stiamo già sistemando su tutto il costone del paese dei rilevatori per avere un monitoraggio non solo a valle ma anche a monte del movimento franoso. Ringrazio di cuore la Protezione Civile del Molise e in special modo il responsabile Tocci per il supporto”.