Frana Petacciato, fine dell’emergenza: riaperte entrambe le corsie sulla A14 nel tratto tra Vasto Sud e Termoli

Dopo settimane di disagi e preoccupazioni, torna finalmente alla normalità la circolazione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli. Nella notte, intorno alle 2:30, è stata ripristinata la piena percorribilità dell’arteria adriatica con la riapertura di entrambe le corsie per senso di marcia, segnando la fine di una fase particolarmente critica per la mobilità tra Abruzzo e Molise. La riapertura arriva al termine di un periodo complesso iniziato subito dopo le festività pasquali, quando un movimento franoso nell’area di Petacciato aveva compromesso la stabilità del piano viabile. Una situazione che aveva imposto limitazioni al traffico e interventi urgenti per garantire la sicurezza degli automobilisti lungo uno dei principali corridoi di collegamento del versante adriatico.

Oggi la circolazione scorre regolarmente e, al momento, non si segnalano rallentamenti o code. Un ritorno alla normalità atteso da pendolari, autotrasportatori e operatori logistici, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi.

Determinante il lavoro di una task force dedicata che ha operato senza sosta, con squadre attive 24 ore su 24. Ogni giorno sono stati impiegati oltre 30 tecnici e numerosi mezzi speciali per stabilizzare il versante e mettere in sicurezza l’infrastruttura. Un intervento complesso, non solo dal punto di vista operativo ma anche scientifico, grazie alla collaborazione con il mondo universitario per il monitoraggio costante del fronte franoso.

Nonostante il ripristino della piena viabilità, l’area resta sotto osservazione. I tecnici continueranno a controllare l’evoluzione del dissesto idrogeologico per prevenire eventuali nuove criticità e garantire la sicurezza nel lungo periodo. La riapertura completa rappresenta comunque un segnale importante: dopo giorni difficili, l’A14 torna a essere un’arteria pienamente funzionale per il traffico lungo la dorsale adriatica.