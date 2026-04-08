Frana Petacciato: Meloni fa punto con i Ministri sugli interventi

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta monitorando costantemente la situazione critica in Molise, dove una frana ha interrotto l’Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica. Secondo fonti di Palazzo Chigi, il premier ha contattato ieri sera il presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, per fare il punto sulla situazione. Nella mattinata di oggi Meloni ha poi presieduto una videoconferenza con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Le autorità stanno procedendo con verifiche tecniche sulla frana di Petacciato, indispensabili per valutare le condizioni del territorio e pianificare gli interventi necessari al ripristino della viabilità.