Frana Petacciato, prefetto di Foggia: “situazione in via di risoluzione”

“Stiamo vivendo a distanza di pochi mesi un problema riguardante la siccità ed un problema legato all’eccesso di acqua. Abbiamo seguito l’emergenza della frana a Petacciato insieme ai colleghi di Campobasso in tempo reale anche noi per i riflessi evidenti sulla viabilità nel nostro territorio. Ci siamo preoccupati soprattutto della SS16, Autostrada A14, la Ferrovia. La questione è in via di risoluzione“. Lo ha detto il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, rispondendo ad una domanda dei giornalisti relativa alla situazione in provincia di Foggia dopo la violenta ondata di maltempo che di fatto ha isolato due comuni del Foggiano e i riflessi della frana verificatasi nella vicina Petacciato, nel corso di un incontro per il rinnovo del patto educativo provinciale rivolto ai giovani.

“Abbiamo buone notizie da parte delle Ferrovie dello Stato della riapertura a breve, seppure in modo contingentato, della linea ferroviaria e speriamo, dato che gli accertamenti sull’autostrada stanno andando avanti molto velocemente, che anche le Autostrade per l’Italia sia in grado di riaprire a breve la circolazione. Per il resto stiamo lavorando sulla viabilità alternativa, assistenza alla popolazione, evitando file interminabili sull’autostrada deviando il traffico pesante su altri itinerari. Stiamo provando tutte le strade possibili per alleggerire il disagio alla popolazione”, ha concluso Grieco.