Frana Petacciato, viabilità nel caos: scuole chiuse in tutta la provincia di Campobasso, cittadini invitati a non uscire

Il prefetto di Campobasso ha disposto per domani, mercoledì 8 aprile, la chiusura di tutte le scuole della provincia. La decisione arriva a causa delle gravi difficoltà di viabilità provocate dalla frana di Petacciato, che sta creando disagi e rallentamenti lungo le principali arterie di collegamento. La misura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, e punta a garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico negli spostamenti casa–scuola. Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione.

La frana di Petacciato, in movimento da giorni, interessa un’area strategica della costa molisana, con crepe e smottamenti che minacciano infrastrutture, abitazioni e vie di comunicazione, rendendo necessari continui interventi di monitoraggio e messa in sicurezza.