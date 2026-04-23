G7 Ambiente a Parigi: focus su biodiversità e oceani, ma il clima resta fuori

Si è aperta ufficialmente a Parigi la riunione del G7 Ambiente di Parigi, un appuntamento cruciale dedicato alle principali sfide ambientali globali. Al centro dei lavori figurano temi come la biodiversità, la tutela degli oceani e la desertificazione, mentre resta significativamente escluso il dibattito sul cambiamento climatico. Una scelta strategica, quella di evitare il tema climatico, dettata dalla volontà di non inasprire i rapporti con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump, da tempo su posizioni divergenti rispetto agli altri partner internazionali in materia ambientale.

A guidare i lavori è il ministro francese per la Transizione ecologica, Monique Barbut, che ha accolto i suoi omologhi delle principali nazioni industrializzate. Tra questi anche il ministro italiano dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Alla riunione partecipano inoltre rappresentanti dei Paesi che ospiteranno le prossime conferenze internazionali sul tema ambientale: la Mongolia, sede della COP sulla desertificazione, e l’Armenia, che ospiterà quella sulla biodiversità.