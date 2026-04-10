Gaia Blu nel Mediterraneo per la campagna PAGES: un nuovo modo di osservare il mare

Parte dal porto di Napoli la campagna oceanografica PAGES, un’iniziativa internazionale che punta a innovare profondamente lo studio del mare. Grazie a tecnologie avanzate e a un approccio dinamico basato sui processi naturali, la missione intende migliorare la comprensione delle connessioni tra fenomeni oceanografici, biodiversità e catena alimentare, contribuendo a definire in modo più efficace il “buono stato ambientale” degli ecosistemi marini europei.

Al via la campagna oceanografica PAGES

Prende il via oggi venerdì 10 aprile dal porto di Napoli una nuova campagna della nave da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche: PAGES – questo il nome della spedizione organizzata nell’ambito dell’omonimo progetto internazionale “Process-based Assessment for the Good Environmental Status” (https://jpi-oceans.eu/en/pages) – punta a rivoluzionare il monitoraggio marino europeo attraverso un approccio basato sui processi, capace di connettere dinamiche oceanografiche, biodiversità e catena alimentare. La spedizione PAGES prende ufficialmente il via a conclusione dell’Expert Meeting del progetto che ha riunito esperti europei dalle varie istituzioni partner, e terminerà il 28 aprile: la navigazione sarà focalizzata sulle acque del Canale di Sicilia e del Mar Ionio per studiarne le acque secondo un cambio di paradigma: dal tradizionale campionamento a stazioni fisse si passerà a un campionamento adattivo, guidato da dati satellitari in tempo quasi reale. L’obiettivo è seguire i processi oceanografici – come upwelling costieri, getti e filamenti – e osservare come la biodiversità si distribuisce e si organizza in relazione alle condizioni ambientali.

“Capire cosa significhi davvero ‘buono stato ambientale’ del mare è una delle grandi sfide della scienza e delle politiche europee. A oggi, infatti, non esiste ancora una definizione pienamente condivisa e operativa di Good Environmental Status nonostante sia al centro della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (Marine strategy Framework Directive – MSFD)”, afferma Federico Falcini, ricercatore dell’Istituto di scienze marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ismar) e Responsabile scientifico della campagna. “È da questa sfida che nasce PAGES. Il progetto si basa sui risultati del proof-of-concept S4GES, realizzato nel 2022 nel Mare del Nord, che ha evidenziato il forte legame tra le dinamiche fisiche e le risposte biologiche degli ecosistemi. Partendo da queste evidenze, PAGES intende sviluppare nuovi approcci di osservazione capaci di cogliere la natura dinamica dell’ambiente marino. L’obiettivo è rendere le strategie di monitoraggio dell’oceano più semplici, efficienti ed efficaci”.

Finanziato nell’ambito dell’azione JPI Oceans S4GES, il progetto coinvolge partner internazionali quali RBINS (Belgio), Atlantic Technological University (Irlanda) e MCAST (Malta), con la partecipazione di Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e Cnr-Irbim. I finanziatori includono Cnr-Dsstta, Marine Institute (Irlanda), BELSPO (Belgio) e Xjenza Malta.

Accanto alla ricerca scientifica, la campagna PAGES integra una forte componente di comunicazione. A bordo della RV Gaia Blu sarà presente il content creator Francesco Sena, atleta apneista e velista, seguito online per i suoi contenuti di esplorazione e avventura, insieme alla crew di Space42 Europe. Attraverso video e storytelling, racconteranno in tempo reale e a posteriori l’esperienza della spedizione, contribuendo a rendere la ricerca oceanografica più accessibile al grande pubblico.Collegando osservazione oceanica, tecnologie avanzate e comunicazione, PAGES si propone di contribuire in modo concreto alla definizione e implementazione del Good Environmental Status, migliorando l’efficacia delle politiche europee e l’uso delle risorse pubbliche per la tutela del mare.