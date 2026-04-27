Gelo all’alba in Abruzzo: l’inversione termica porta le minime a sfiorare i –7°C sugli altipiani e nelle conche interne

L’Abruzzo continua a beneficiare della presenza di un promontorio di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte del territorio. Il fine settimana appena trascorso è stato infatti caratterizzato da cieli sereni e temperature massime superiori alle medie del periodo, in un contesto tipicamente primaverile. Non sono mancate però le forti escursioni termiche, soprattutto nelle aree interne. Sugli altipiani dell’aquilano si sono registrate temperature decisamente rigide all’alba, favorite dal fenomeno dell’inversione termica che intrappola l’aria fredda nei fondovalle durante le ore notturne.

L’inizio della settimana proseguirà ancora all’insegna del bel tempo, ma con i primi segnali di un cambiamento. L’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto in quota, favorendo lo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica e, più in generale, sui rilievi. Nel corso delle ore centrali della giornata e nel pomeriggio non si esclude la formazione di rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, in rapido esaurimento tra sera e notte.

Una svolta più evidente è attesa da giovedì, quando masse d’aria più fresca in arrivo dai Balcani raggiungeranno la regione. Questo afflusso determinerà un progressivo calo delle temperature che potrebbero portarsi anche al di sotto delle medie stagionali, riportando condizioni più fresche e variabili.

Questi i valori minimi più bassi registrati all’alba:

–6.6°C a Roccaraso Piano Aremogna

a Roccaraso Piano Aremogna –4.4°C a Campo Felice e Piani di Pezza

a Campo Felice e Piani di Pezza –3.5°C a Castel del Monte loc. Pietrattina

a Castel del Monte loc. Pietrattina –2.4°C a Altopiano di Cascina

a Altopiano di Cascina –1.6°C a Pescasseroli

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