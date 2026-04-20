Germania, in 80mila in piazza per accelerare la transizione energetica

Nel fine settimana circa 80mila persone sono scese in piazza in diverse città della Germania per chiedere un’accelerazione concreta della transizione energetica e un rafforzamento del sostegno alle fonti rinnovabili. Secondo gli organizzatori, le proteste si sono svolte contemporaneamente a Colonia, Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera, con numeri significativi: circa 30mila partecipanti a Colonia, 24mila a Berlino, 15mila ad Amburgo e 12mila a Monaco. Le autorità hanno tuttavia fornito stime più contenute in alcuni casi, come nella capitale, dove la polizia ha parlato di circa 9mila manifestanti. Nonostante le discrepanze, il coordinamento delle associazioni promotrici ha definito l’iniziativa un “grande successo”, sottolineando la portata nazionale della mobilitazione e il segnale politico inviato al governo.

Le critiche al ministro Reiche

Al centro delle contestazioni c’è l’operato del ministro dell’Economia Katherina Reiche, accusata di voler rallentare lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso nuove iniziative legislative. I manifestanti temono che le politiche in discussione possano frenare l’espansione di eolico e solare, mettendo a rischio i progressi ottenuti negli ultimi anni nella transizione energetica tedesca. In particolare, durante la manifestazione di Monaco di Baviera, relatori e attivisti hanno denunciato quello che definiscono un orientamento favorevole alle fonti fossili, in contrasto con gli obiettivi climatici del Paese. Il presidente regionale del Bund Naturschutz, Geilhufe, ha parlato apertamente di un “attacco concertato” contro ambiente e clima, chiedendo al governo di invertire la rotta.

Il ruolo delle associazioni ambientaliste

Le proteste sono state promosse da un ampio fronte di organizzazioni, tra cui Greenpeace, WWF, Fridays for Future, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch e Campact. Gli organizzatori hanno evidenziato come la partecipazione sia andata oltre i tradizionali movimenti ambientalisti, coinvolgendo cittadini di diverse fasce sociali e politiche. Questo elemento viene interpretato come un segnale della crescente sensibilità dell’opinione pubblica verso i temi energetici e climatici, soprattutto in una fase di forte incertezza economica e geopolitica.

Energia, crisi climatica e sicurezza

Le manifestazioni si inseriscono in un contesto complesso, segnato dall’aumento dei prezzi energetici e dalle tensioni internazionali, in particolare legate al conflitto con l’Iran. Secondo gli organizzatori, proprio questa situazione rende ancora più urgente l’abbandono delle fonti fossili e il passaggio a un sistema energetico basato su rinnovabili. L’indipendenza energetica viene infatti considerata non solo una questione ambientale, ma anche un fattore chiave per la sicurezza e la stabilità economica del Paese. In questo scenario, le proteste rappresentano una pressione crescente sul governo affinché adotti politiche più ambiziose e coerenti con gli obiettivi climatici europei, evitando rallentamenti che potrebbero compromettere la transizione in corso.