Germania, Merz apre all’intervento nello Stretto di Hormuz: cosa prevede l’operazione

La Germania si prepara a giocare un ruolo attivo nella sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, ma solo dopo la fine delle ostilità legate alla guerra in Iran. Il cancelliere Friedrich Merz ha chiarito che un eventuale coinvolgimento della Bundeswehr sarà subordinato a precise condizioni politiche e giuridiche, segnalando un approccio prudente ma determinato. Il riferimento diretto al conflitto iraniano è centrale: l’instabilità nella regione ha infatti trasformato lo stretto in un punto critico per il commercio energetico globale. Berlino intende quindi inserirsi in un contesto multilaterale che garantisca sicurezza senza alimentare ulteriori tensioni.

La guerra ha mostrato quanto rapidamente possano deteriorarsi gli equilibri nel Golfo Persico, rendendo necessaria una pianificazione già nella fase post-conflitto. In questo quadro, la Germania punta a rafforzare il proprio ruolo internazionale mantenendo una linea coerente con il diritto internazionale.

La necessità di una base giuridica internazionale

Uno dei punti chiave evidenziati da Merz riguarda la necessità di una “solida base giuridica” per qualsiasi intervento militare. In particolare, il cancelliere ha indicato come fondamentale una possibile risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, elemento che riflette la volontà tedesca di evitare azioni unilaterali. Questo aspetto assume ancora più rilevanza nel contesto della guerra in Iran, che ha già sollevato numerose controversie sul piano della legittimità internazionale. La Germania vuole distinguersi come attore responsabile, evitando di essere trascinata in dinamiche di escalation militare. Allo stesso tempo, una missione autorizzata dall’ONU permetterebbe di coinvolgere più paesi e garantire una gestione condivisa della sicurezza nello Stretto di Hormuz. In un momento in cui il diritto internazionale è messo alla prova dai conflitti, Berlino sembra voler riaffermare il suo valore come strumento di stabilità.

Operazioni militari e sicurezza marittima

Nel dettaglio, la partecipazione della Bundeswehr potrebbe includere operazioni anti-mine e attività di ricognizione marittima, interventi tecnici ma fondamentali per garantire la sicurezza della navigazione. Durante la guerra in Iran, il rischio di attacchi alle rotte energetiche e la presenza di mine navali sono aumentati sensibilmente, rendendo lo stretto una zona ad alto rischio. Le operazioni ipotizzate dalla Germania non avrebbero quindi un carattere offensivo, ma piuttosto di stabilizzazione e prevenzione. Questo tipo di missione si inserisce in una più ampia strategia occidentale volta a proteggere le infrastrutture critiche e i flussi commerciali. La sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz è infatti essenziale per l’economia globale, soprattutto per il trasporto di petrolio e gas. Un eventuale contributo tedesco rafforzerebbe la presenza europea in una regione già segnata da tensioni geopolitiche.

Energia, alleanze e timori di escalation

Accanto agli aspetti militari, Merz ha posto l’accento sulla questione energetica, sottolineando la necessità di ridurre rapidamente i prezzi dell’energia. La guerra in Iran ha avuto un impatto diretto sui mercati, aumentando l’incertezza e spingendo i costi verso l’alto. In questo contesto, la stabilità dello Stretto di Hormuz diventa cruciale per evitare ulteriori shock economici. Durante l’incontro all’Eliseo, accanto a Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Keir Starmer, il cancelliere ha anche avvertito che il conflitto non deve trasformarsi in un “test di resistenza transatlantico”. Questo riferimento evidenzia il timore che la guerra possa mettere sotto pressione l’unità tra Europa e Stati Uniti. La Germania, in questo scenario, si propone come attore equilibratore, cercando di coniugare sicurezza, diplomazia ed esigenze economiche. Il futuro della regione dipenderà dalla capacità delle potenze internazionali di gestire il dopo-guerra senza alimentare nuove crisi.