Giappone, caldo anomalo ad aprile: temperature da piena estate

Il Giappone è stato investito da un’ondata di caldo fuori stagione che ha interessato vaste aree dell’Est e dell’Ovest del Paese nella giornata di sabato. Temperature insolitamente elevate per il mese di aprile hanno fatto registrare valori tipici di piena estate, sorprendendo cittadini e autorità. A spiccare è il dato della città di Shizuoka, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i +30,3°C, una soglia normalmente associata alla fine di luglio. Anche la capitale Tokyo ha vissuto una giornata particolarmente calda, con una temperatura massima di +27,3°C.

Valori simili sono stati registrati in altre località del Paese: a Sano, a Nord di Tokyo, si sono toccati i +29,7°C, mentre a Ōtsuki, a Ovest della capitale, il termometro ha segnato +29,5°C. Di fronte a temperature così elevate e anomale per la stagione, la Japan Meteorological Agency ha invitato la popolazione a prestare attenzione ai rischi legati al caldo, in particolare ai colpi di calore. L’assenza di acclimatazione, tipica di questo periodo dell’anno, rende infatti più vulnerabili soprattutto anziani e giovani.