Giappone, continuano ad espandersi gli incendi nel nord-est: oltre 1000 ettari in fumo

Nel nord-est del Giappone proseguono gli sforzi per domare due incendi boschivi che bruciano da tre giorni e hanno mandato in fumo, finora, oltre 1.000 ettari di terreno. Lo riporta la testata giapponese Nhk. Gli incendi hanno colpito la zona di Otsuchi, città costiera nella prefettura di Iwate, nell’est del Paese. Uno è divampato nell’area montuosa di Kozuchi e l’altro a circa 10 chilometri di distanza, verso sud-est, a Kirikiri. Questa mattina erano bruciati circa 948 ettari nella zona di Kirikiri e circa 228 ettari nella zona di Kozuchi, per un totale di circa 1.176 ettari.

Le fiamme continuano ancora a propagarsi, costringendo i residenti all’evacuazione. Tutti gli abitanti delle zone colpite sono stati evacuati e otto edifici, tra cui uno residenziale, sono stati distrutti dalle fiamme, che ora si propagano verso il centro della città. Le autorità hanno emesso un ordine di evacuazione per oltre 2.500 residenti, pari a circa un quarto della popolazione.