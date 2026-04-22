Giappone, incendi boschivi a Otsuchi: case in fiamme nella prefettura di Iwate | VIDEO

Nel pomeriggio locale di mercoledì 22 aprile, due incendi boschivi sono divampati in due diverse zone della città di Otsuchi, nella prefettura di Iwate, in Giappone. Intorno alle 14:00, un incendio è scoppiato nella zona di Kozuchi, nella città di Otsuchi, distruggendo case e boschi. Secondo i Vigili del Fuoco e altre fonti, le fiamme, alimentate da forti venti, si sono propagate rapidamente. Un elicottero di soccorso della prefettura è stato inviato poco dopo le 15:00 per combattere l’incendio dall’alto. Alle 16:00, la prefettura ha istituito un quartier generale speciale per la gestione delle emergenze e ha richiesto l’intervento delle Forze di Autodifesa.

Un secondo incendio

Inoltre, poco dopo le 16:00, un altro incendio boschivo è scoppiato nella zona di Kirikiri, sempre nella città di Otsuchi. I forti venti stanno alimentando la rapida propagazione dell’incendio, con fiamme che si estendono su una vasta area. La città ha istituito un centro di coordinamento per la gestione delle emergenze e ha emesso ordini di evacuazione per le zone ai piedi della montagna. Sono stati allestiti rifugi presso il palazzetto dello sport del Parco Shiroyama, il Centro Polifunzionale del Distretto di Kozuchi e la scuola elementare Kirikiri Gakuen.

L’incendio boschivo a Kirikiri si è propagato a causa del vento e, intorno alle 18:00, le fiamme erano visibili dalla zona residenziale ai piedi della montagna.

L’Osservatorio Meteorologico Locale di Morioka raccomanda prudenza in materia di prevenzione incendi, poiché si prevede che le condizioni di siccità persistano in tutta la prefettura. Al momento dello scoppio degli incendi, erano in vigore allerte per forti venti e siccità.