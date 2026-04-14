Giorgia Meloni sulla crisi energetica tra Iran e Stretto di Hormuz: “sono preoccupata”

Nel contesto di crescenti tensioni legate alla situazione in Iran e ai rischi per la sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico globale di petrolio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso forte apprensione per l’andamento economico. Le dinamiche geopolitiche, infatti, stanno incidendo direttamente sui mercati energetici, con possibili ripercussioni su famiglie e imprese europee. A margine della sua visita al Vinitaly, il premier ha sottolineato come il rischio di un’escalation o di un blocco delle rotte strategiche possa aggravare ulteriormente il caro energia, già influenzato da instabilità e incertezze globali. In questo quadro, la riapertura e la sicurezza dello Stretto di Hormuz rappresentano un elemento chiave per la stabilità dei prezzi e per la continuità delle forniture energetiche verso l’Europa.

“Sono preoccupata. Sono preoccupata sull’andamento dell’economia in generale. Sono molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo Stretto di Hormuz”.

La risposta del governo e il ruolo dell’Europa

Il presidente del Consiglio ha poi evidenziato l’impegno dell’esecutivo italiano nel fronteggiare la crisi sin dalle sue prime fasi, ribadendo la necessità di un’azione coordinata a livello europeo. Le tensioni internazionali, in particolare quelle che coinvolgono l’area mediorientale e l’Iran, impongono risposte rapide e strutturate per evitare un ulteriore deterioramento del quadro economico. Meloni ha richiamato con forza l’attenzione sulla necessità che l’Europa intervenga con decisione, mettendo in campo strumenti straordinari e rivedendo alcune politiche economiche e ambientali considerate oggi troppo rigide rispetto alla fase emergenziale. In un contesto in cui il prezzo dell’energia può oscillare rapidamente a causa di fattori geopolitici, il coordinamento tra Stati membri diventa essenziale per garantire stabilità e sostenere la competitività del sistema produttivo.

“Dall’inizio della crisi – ha proseguito il presidente del Consiglio – noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a esserlo. Per fare questo c’è bisogno certamente di un impegno del Governo italiano, c’è bisogno dell’Europa, c’è bisogno che l’Europa non arrivi troppo tardi, c’è bisogno che l’Europa abbia coraggio, c’è bisogno che l’Europa ridiscuta il Cbam, che discuta la sospensione degli Ets e che prenda in considerazione l’ipotesi di una escape clause, cioè una sospensione generalizzata delle regole del patto di stabilità”.

Prevenire la crisi: il richiamo alla tempestività

Infine, Meloni ha insistito sulla differenza tra una gestione reattiva delle crisi e una strategia preventiva, sottolineando come i ritardi decisionali possano amplificare gli effetti negativi sull’economia reale. In un momento storico segnato da conflitti e tensioni come quelle legate all’Iran e alle rotte energetiche del Golfo, la capacità di anticipare gli scenari diventa cruciale. Il premier ha evidenziato che intervenire troppo tardi significa affrontare conseguenze più gravi, sia sul piano economico sia su quello sociale. Per questo motivo, l’Italia si sta facendo promotrice, insieme ad altri partner europei, di un approccio più rapido e lungimirante, che tenga conto non solo dell’emergenza attuale ma anche dei possibili sviluppi futuri. Il nodo dello Stretto di Hormuz resta così emblematico di una crisi che, se non gestita con tempestività, rischia di estendersi ben oltre i confini regionali.

“Ho sentito alcuni esponenti europei dire: ‘È troppo presto’. Quando ci si muove troppo tardi su queste questioni, si rischia di avere un impatto che non è lo stesso che si avrebbe se ci si muovesse immediatamente. Quindi dovremmo cercare di ragionare non semplicemente di gestione di una crisi, ma di prevenzione di una crisi, che è quello che sta chiedendo il Governo italiano, insieme tra l’altro ad altri partner europei”, ha rimarcato Meloni.