Giornata della Terra 2026: a Roma il dialogo globale sulla finanza climatica

In occasione della Giornata della Terra 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’UNDP Rome Centre convocano a Roma un dialogo di alto livello che riunisce rappresentanti di governi, istituzioni finanziarie per lo sviluppo, settore privato e UNDP provenienti da Africa, Europa e oltre, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione sulla finanza climatica e sugli investimenti nell’energia sostenibile. Organizzato nell’ambito dei Climate Finance Dialogues 2026, l’evento faciliterà il confronto tra oltre 100 partecipanti, tra cui rappresentanti del Governo italiano, Paesi partner, istituzioni finanziarie per lo sviluppo, attori del settore privato, mondo accademico e organizzazioni internazionali.

Tra i partecipanti figurano rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Task Force della Presidenza del Consiglio per il Piano Mattei, nonché di importanti istituzioni pubbliche e finanziarie. Il dialogo si concentrerà su scambi tecnici e strategici, tra cui un approfondimento sulla bancabilità dei progetti con istituzioni finanziarie per lo sviluppo, una tavola rotonda sugli investimenti nella pipeline climatica africana, una sessione con rappresentanti del settore privato italiano e un segmento serale di alto livello dedicato alla celebrazione della partnership Italia-UNDP, seguito da un cocktail reception.

Le dichiarazioni

“La Giornata della Terra è un momento di condivisione comune e impegno: abbiamo scelto di celebrarla guardando al ruolo primario della cooperazione climatica, che va misurata attraverso le opportunità concrete che crea per Paesi e le comunità”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

“Insieme all’UNDP – ha proseguito il Ministro – stiamo sostenendo molte progettualità per la resilienza globale in campo ambientale ed energetico: solo così potremo ampliare le opportunità e ridurre le disuguaglianze, mobilitando gli investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile di lungo periodo”.

“Nel celebrare la Giornata della Terra, la partnership Italia–UNDP dimostra come impegno politico, competenze tecniche e solide collaborazioni possano tradurre l’ambizione climatica in opportunità concrete di investimento”, ha dichiarato Agostino Inguscio, Direttore dell’UNDP Rome Centre.

Convocati nella Giornata della Terra, i Climate Finance Dialogues 2026 sottolineano l’importanza di collegare l’ambizione globale all’attuazione concreta. In un contesto di crescente attenzione internazionale sull’azione climatica, questa partnership continua a dimostrare come la cooperazione internazionale possa mobilitare risorse finanziarie su larga scala e promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzando il ruolo centrale della finanza climatica nel raggiungimento della resilienza globale di lungo periodo.

La consolidata partnership tra Italia e UNDP, guidata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, svolge un ruolo fondamentale nella mobilitazione della finanza climatica e nel sostegno a soluzioni guidate dai Paesi. Attraverso iniziative quali PISTA (Platform for Investment Support and Technical Assistance) ed Energy for Growth, l’UNDP Rome Centre collega governi, istituzioni finanziarie per lo sviluppo e partner del settore privato per progettare, sviluppare e implementare progetti climatici ed energetici bancabili. Combinando assistenza tecnica e partnership strategiche, queste iniziative contribuiscono a mobilitare capitali pubblici e privati per infrastrutture sostenibili, promuovere occupazione verde e fornire soluzioni climatiche in linea con le priorità locali e gli obiettivi climatici globali.