Giornata Nazionale del Mare, Pichetto: “valore inestimabile, in Italia 30 aree protette”

Pichetto: “la nostra azione negoziale sul mare è particolarmente intensa sia nei consessi internazionali sia nel dialogo con i Paesi che condividono con noi la responsabilità della tutela del Mediterraneo"

oceano tramonto giorno più corto dell'anno

L’Italia riconosce nel mare un valore inestimabile, sia in termini di biodiversità sia come leva per una crescita sostenibile”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, istituita nel 2017. “Oggi – prosegue il Ministro – il nostro Paese ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette, grazie al recente avvio operativo di quella di Capo Spartivento”. “La nostra azione negoziale sul mare è particolarmente intensa – aggiunge Pichetto – sia nei consessi internazionali sia nel dialogo con i Paesi che condividono con noi la responsabilità della tutela del Mediterraneo. Un impegno che si traduce in interventi per la prevenzione e la risposta tempestiva all’inquinamento, nella salvaguardia dei mammiferi marini e nella promozione della conoscenza e dell’educazione ambientale”, conclude il Ministro.

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