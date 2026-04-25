Gli estuari modificati dall’uomo ora spingono le maree più forti verso l’entroterra: lo studio

Uno studio condotto dall’Università e Centro di Ricerca di Wageningen dimostra che gli interventi umani hanno modificato significativamente le maree negli estuari fluviali negli ultimi secoli. In molte regioni del mondo, la differenza tra alta e bassa marea è aumentata e l’onda di marea si sposta verso l’entroterra più velocemente. Questi cambiamenti sembrano spesso avere un impatto maggiore rispetto agli effetti dell’innalzamento del livello del mare. Per lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, mappe storiche, tabelle delle maree e misurazioni storiche sono state confrontate con dati moderni.

Il dottorando Joris Beemster ha trascorso anni a fare ricerche in biblioteche e archivi di tutto il mondo, studiando dati degli ultimi 50-200 anni. Ciò ha permesso di ricostruire lo sviluppo di 25 estuari (ampie foci fluviali) in Europa, Asia e Nord America, dalla costa fino all’entroterra più remoto. “Abbiamo osservato che le maree sono cambiate in modo significativo. L’alta marea sale più rapidamente, è più breve e più potente e penetra più nell’entroterra“, ha affermato Beemster. “In particolare, i cambiamenti più significativi si verificano spesso lontano dalla costa, a volte a oltre 100 chilometri nell’entroterra”.

Alcuni estuari sembrano inoltre essere molto più vulnerabili di altri. In alcuni sistemi, la differenza di altezza tra bassa e alta marea è aumentata localmente di oltre due metri, più del triplo rispetto al livello storico, mentre in altri estuari i cambiamenti sono rimasti relativamente limitati.

L’influenza umana è maggiore di quanto si pensasse in precedenza

I cambiamenti sono principalmente il risultato di interventi umani negli estuari, come l’approfondimento dei canali navigabili, il recupero di terre e la rettificazione del corso dei fiumi. “Tali azioni hanno modificato la forma e la profondità degli estuari, riducendo il loro naturale effetto di rallentamento della marea“, spiega Beemster. “Questo permette all’onda di marea di viaggiare più velocemente e di diventare più forte”.

Impatto relativamente maggiore più a monte

Lo studio dimostra che gli interventi umani locali hanno finora avuto spesso un impatto maggiore sui livelli dell’acqua rispetto all’innalzamento del livello del mare. Mentre il livello del mare sta aumentando gradualmente, le modifiche agli estuari hanno portato a spostamenti più rapidi e più ampi, soprattutto nell’entroterra. Ciò significa che le osservazioni del livello dell’acqua sulla costa non sempre forniscono un quadro preciso di ciò che accade più a monte. Infatti, i livelli dell’acqua nell’entroterra possono variare in misura maggiore di quanto ci si aspetterebbe dal solo innalzamento del livello del mare.

Opportunità per il futuro

Poiché questi cambiamenti sono causati dall’uomo, quest’ultimo detiene anche la chiave per trovare soluzioni. Beemster conclude: “ripristinando parti degli estuari a uno stato più naturale, ad esempio rendendoli meno profondi o ripristinando le aree intertidali, è possibile rallentare nuovamente la marea. Questo è incoraggiante: se potessimo invertire alcuni interventi, anche l’impatto dell’innalzamento del livello del mare nell’entroterra potrebbe essere ridotto. In questo modo, gli estuari potrebbero tornare ad essere più resilienti, a vantaggio della natura e della qualità dell’acqua”.