Grande valanga nella alta valle del Chiarino: distrutto il rifugio dello Stazzo di Solagne | FOTO

Un grave evento ha recentemente colpito la alta valle del Chiarino, uno degli angoli più belli e intatti del parco nazionale del Gran Sasso Laga, un vero e proprio eden per chi cerca un turismo sostenibile e sicuro. Dopo quasi trent’anni dalla sua prima distruzione, il rifugio dello Stazzo di Solagne è stato nuovamente travolto da una valanga, provocando danni irreparabili. Questo episodio, che ha sollevato preoccupazioni e dibattiti tra gli esperti e i residenti, ci ricorda l’importanza di adottare misure più incisive per la protezione del territorio montano.

Il passato e il futuro del rifugio dello Stazzo di Solagne Il rifugio dello Stazzo di Solagne, una struttura storica situata nel cuore della valle del Chiarino, è stato distrutto per la prima volta circa 30 anni fa, e la sua ricostruzione è stata oggetto di discussioni tra gli esperti locali e i rappresentanti del parco nazionale del Gran Sasso Laga. Negli anni ’90, durante una riunione operativa organizzata dal parco, la guida alpina Lino D’Angelo e altri esperti proposero di spostare la ricostruzione del rifugio in una zona a basso rischio valanghe, vicino al dente del Pastore. Tuttavia, non tutti erano d’accordo con questa proposta.

Le divergenze tra esperti e comunità locale Nonostante le raccomandazioni degli esperti, alcuni pastori locali, fortemente contrari al progetto, insistevano affinché il rifugio fosse ricostruito nell’area originaria, ritenuta più adatta per le loro esigenze. Secondo Davide Peluzzi, autore di un post Facebbok, che ha partecipato attivamente alle discussioni, “alcuni pastori a “Gran Voce” imposero il loro distorto pensiero, quel sito proposto… a loro, non era utile e doveva essere ricostruito nella stessa area del precedente distrutto”. Questa divergenza di opinioni evidenzia la difficoltà di conciliare la protezione ambientale con le necessità locali e le tradizioni radicate nel territorio.

Il ruolo della natura e la speranza per il futuro Il recente crollo del rifugio, causato da una valanga, sembra confermare l’imprevedibilità della natura e la sua capacità di rimettere in discussione le decisioni umane. La natura ha, infatti, “corretto sempre i compiti agli uomini”, come afferma Peluzzi, rimettendo in evidenza i limiti delle scelte fatte in passato. Oltre alla tragedia legata al rifugio, la situazione della sicurezza nella valle del Chiarino presenta altri pericoli. Lungo la strada carrozzabile, infatti, è stata segnalata la presenza di una profonda buca, piena di fango e acqua, che misura oltre 70 cm di profondità. Questo rappresenta un serio rischio per chi percorre quella strada, già aggravata dalle difficoltà naturali della zona. Peluzzi avverte: “Attenzione!!!” per chiunque si avventuri in queste aree.