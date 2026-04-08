Grande valanga si stacca dal Monte Mulaz nel Bellunese: intervenuti Soccorso Alpino ed eliambulanza

Una grande valanga si è staccata intorno alle 11.30 di oggi lungo il versante est del Monte Mulaz, sul gruppo delle Pale di San Martino, a Falcade (Belluno). A dare l’allarme al Soccorso Alpino del Veneto è stato uno sciatore che, arrivato sul posto, si è trovato di fronte all’importante distacco. Sul posto si è portato l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore con a bordo una unità cinofila per bonificare la zona con Artva e Recco. L’eliambulanza ha provveduto anche al sorvolo della zona con la strumentazione di bordo. Attivati anche gli uomini del Soccorso Alpino della Val Biois e della Guardia di Finanza. Dalla bonifica non risulta coinvolta alcuna persona. Non si esclude il rischio di ulteriori distacchi.