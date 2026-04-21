Gravi inondazioni a Wellington: la Nuova Zelanda dichiara lo stato di emergenza, un disperso | FOTO e VIDEO

La Nuova Zelanda ha dichiarato lo stato di emergenza nella sua capitale, Wellington, a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni improvvise che hanno colpito l’Isola del Nord lunedì 20 aprile. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano veicoli sommersi, alberi sradicati e case colpite da frane. Lunedì a Wellington sono caduti 77mm di pioggia in meno di un’ora, un record, ha dichiarato il sindaco Andrew Little. Più di una dozzina di persone sono state evacuate, mentre un uomo di 60 anni nel sobborgo di Karori risulta disperso. Le autorità locali hanno consigliato ai residenti di rimanere in casa. Alcuni voli all’aeroporto di Wellington sono stati cancellati e diverse scuole hanno chiuso i battenti.

Queste inondazioni improvvise arrivano a meno di una settimana dal passaggio del ciclone Vaianu sull’Isola del Nord. “Il maltempo continua. Abbiamo avuto allagamenti, frane ed evacuazioni… L’acqua è stata così forte da spostare le auto e molti tombini sono stati sollevati”, ha detto Little in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Diverse strade della città sono state evacuate e i Vigili del Fuoco e i servizi di emergenza hanno dichiarato di aver risposto a 150 chiamate di soccorso.

Un disperso

Un uomo risulta disperso dopo le gravi inondazioni che hanno colpito la capitale neozelandese. Secondo le notizie locali, Philip Sutton si stava prendendo cura di una proprietà per conto di sua sorella a Karori, nella zona ovest di Wellington, quando un torrente d’acqua l’ha travolto nelle prime ore di lunedì. Da allora, Sutton non è più stato visto.

“Evitare gli spostamenti”

L’ufficio di gestione delle emergenze della regione di Wellington ha consigliato ai residenti di ridurre o rimandare tutti gli spostamenti non essenziali e, per coloro che risiedono in zone basse o soggette ad allagamenti, di valutare la possibilità di trasferirsi temporaneamente presso amici e parenti. L’ufficio ha inoltre aggiunto che è stata allestita una struttura di accoglienza presso la Wellington City Mission per coloro che necessitano di un riparo.

Maltempo Nuova Zelanda, le immagini delle inondazioni che hanno travolto Wellington