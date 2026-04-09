Guasto alla linea elettrica tra Torino e Milano: ritardi e disagi per i passeggeri

Nel tardo pomeriggio di oggi, un guasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Vercelli ha creato forti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano. La situazione ha portato a ritardi significativi su diversi treni, causando preoccupazione tra i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti bloccati per un lungo periodo. Il guasto ha coinvolto un tratto cruciale della rete ferroviaria, interrompendo la normale attività di scambio dei convogli tra le due principali città del nord Italia. Trenitalia ha prontamente segnalato il problema, informando i viaggiatori e comunicando gli interventi in corso per limitare i disagi.

Il personale di Rfi, responsabile della gestione delle infrastrutture ferroviarie, è intervenuto tempestivamente per cercare di risolvere la situazione, ma i lavori di ripristino sono risultati complessi, con conseguenti disagi per la puntualità dei treni.

Interventi di emergenza e assistenza ai passeggeri

Per limitare l’impatto del guasto, Trenitalia ha attivato una serie di misure di assistenza per i passeggeri. Nelle stazioni maggiormente coinvolte dal disservizio sono stati organizzati servizi di ristoro e assistenza. I viaggiatori in attesa hanno potuto usufruire di supporto per gestire l’inconveniente, con l’obiettivo di garantire loro un minimo di comfort durante il lungo periodo di attesa.

Nel frattempo, il guasto alla linea ha reso necessario un intervento da parte dei vigili del fuoco, che hanno assistito i passeggeri del treno rimasto fermo nella stazione di Vercelli. I vigili hanno coordinato l’operazione di trasbordo, che ha visto i viaggiatori trasferiti su un altro convoglio per continuare il loro viaggio verso Milano o Torino. L’operazione è stata gestita con molta attenzione per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

L’utilizzo del binario alternativo e il ritorno alla normalità

Mentre i tecnici di Rfi continuavano a lavorare per ripristinare la funzionalità della linea elettrica, è stato deciso di utilizzare il binario attiguo a quello su cui si è verificato il guasto a senso alternato. Questa soluzione ha permesso di far circolare i treni in modo parziale, limitando i disagi, ma senza riuscire a eliminare del tutto le problematiche legate alla capacità di scorrimento dei convogli.

Nonostante gli sforzi per ripristinare la normale operatività, i ritardi sono stati comunque evidenti per tutto il tardo pomeriggio e la sera, con passeggeri che hanno dovuto fare i conti con cambi di orario, disagi e, in alcuni casi, la perdita di coincidenze con altri treni. Trenitalia ha continuato a monitorare la situazione, mantenendo informati i passeggeri con aggiornamenti continui.