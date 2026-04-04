Guerra Iran, salgono i costi del carburante: negli USA i prezzi dei biglietti aerei stanno aumentando vertiginosamente

I prezzi dei biglietti aerei negli Stati Uniti sono in forte aumento a causa della guerra con l’Iran che fa salire il costo del carburante. Secondo un’analisi di Deutsche Bank, i prezzi dei voli transatlantici prenotati con 21 giorni di anticipo sono aumentati in media di circa 200 dollari rispetto a un mese fa. Gli aumenti più consistenti si registrano sulle rotte a lungo raggio: il volo da San Francisco a Singapore è aumentato del 35%, raggiungendo i 1.179 dollari, seguito dal volo da Los Angeles a Shanghai, con un incremento del 18%, a 819 dollari. Anche le rotte nazionali sono in forte aumento, con il volo da Newark a Los Angeles quasi quadruplicato, arrivando a 497 dollari.

Nel frattempo, la scorsa settimana United Airlines ha avvertito che potrebbe essere costretta ad aumentare i prezzi del 20% se i costi del carburante per aerei dovessero rimanere elevati.

Di conseguenza, la percentuale di consumatori statunitensi che pianificano vacanze all’estero è scesa al 16,9% a marzo, il livello più basso da dicembre 2022. L’aumento dei prezzi dei biglietti aerei sta spingendo sempre più americani a rimanere a casa quest’estate.