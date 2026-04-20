Hubble incanta con le giovani stelle della Nebulosa Trifida

Il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ha osservato una scena che aveva catturato per la prima volta nel 1997 in occasione del suo 36° anniversario: una piccola porzione di una regione di formazione stellare a circa 5000 anni luce di distanza nella costellazione del Sagittario, nota come Nebulosa Trifida. L’immagine mostra cambiamenti su scale temporali incredibilmente brevi e infonde un senso di stupore e meraviglia per il nostro Universo in continua evoluzione. I colori dell’immagine a luce visibile di Hubble di questa scintillante regione di formazione stellare ricordano una scena sottomarina ricca di sedimenti finissimi che ondeggiano nelle profondità dell’oceano.

Diverse stelle massicce, che si trovano al di fuori di questo campo visivo, hanno plasmato questa regione per almeno 300.000 anni. I loro potenti venti ultravioletti continuano a soffiare un’enorme bolla, di cui qui è mostrata una piccola porzione, che spinge e comprime il gas e la polvere della nube, innescando nuove ondate di formazione stellare. Non è la prima volta che Hubble osserva questa scena. Il telescopio aveva già osservato la Nebulosa Trifida nel 1997 e ora, 29 anni dopo, ha sfruttato quasi tutta la sua vita operativa per mostrarci i cambiamenti nella nebulosa su scale temporali umane. Perché osservare di nuovo lo stesso luogo? Oltre a osservare i cambiamenti nel tempo, Hubble è anche dotato di una fotocamera migliorata con un campo visivo più ampio e una maggiore sensibilità, installata durante la quarta missione di manutenzione.

Formazione stellare nella costellazione del ‘Limone del Mare Cosmico’

L’immagine della Nebulosa Trifida (nota anche come Messier 20 o M20) ripresa da Hubble si concentra su una “testa” e un “corpo” ondulato di una nube di gas e polvere color ruggine che ricorda un limone marino, o una lumaca di mare, che sembra scivolare attraverso il cosmo.

Il “corno” sinistro del Limone Marino Cosmico fa parte di Herbig-Haro 399, un getto di plasma espulso periodicamente nel corso dei secoli da una giovane protostella incorporata nella testa del limone marino. I cambiamenti osservati consentono ai ricercatori di misurare la velocità dei deflussi e determinare quanta energia la protostella sta iniettando in queste regioni. Le misurazioni forniranno informazioni su come le stelle appena formate interagiscono con l’ambiente circostante.

Immediatamente in basso a destra si nota la presenza del controgetto: linee frastagliate arancioni e rosse che “corrono” lungo il dorso del collo del limone di mare, dove nella polvere marrone appare una V naturale.

La protuberanza più scura e triangolare a destra della “testa” ospita un’altra giovane stella sulla sua estremità. Ingrandendo l’immagine si può notare un debole punto rosso con un minuscolo getto. L’arco verde sopra di esso potrebbe indicare che un disco circumstellare viene eroso dall’intensa luce ultravioletta proveniente da stelle massicce vicine. Quanto più limpida è l’area intorno a questa protostella, tanto più probabile è che la sua formazione sia quasi completa.

Immediatamente a sinistra del Limone Marino Cosmico si trova un piccolo e debole pilastro. Gran parte del gas e della polvere di questo pilastro sono stati spazzati via, ma il materiale più denso nella parte superiore persiste.

Strisce e linee nette offrono ulteriori indizi sull’attività di altre giovani stelle. Osservate un esempio vicino al centro, alla ricerca di una linea ondulata e angolata che inizia con un arancione brillante e termina con un rosso acceso. Nel confronto tra le immagini, sembra muoversi, il che significa che potrebbe trattarsi di un getto espulso da un’altra stella in fase di formazione, sepolta in profondità nella polvere.

Mare prismatico di colori

Nelle osservazioni in luce visibile effettuate da Hubble, la visione più nitida è verso l’angolo in alto a sinistra, dove la tonalità è più bluastra. La forte luce ultravioletta proveniente da stelle massicce, non presenti nel campo visivo, ha strappato elettroni al gas circostante, creando una luminescenza, mentre i venti hanno modellato una bolla spazzando via la polvere circostante.

Dalla sommità della testa del Limone Marino Cosmico, un gas giallo brillante fuoriesce verso l’alto. Questo è un esempio di come la luce ultravioletta penetri nella polvere marrone scuro, separando e disgregando il gas e la polvere. Molte creste e pendii di materiale marrone scuro rimarranno per alcuni milioni di anni, poiché la luce ultravioletta delle stelle erode lentamente il gas. Le aree più dense ospitano protostelle, che sono oscurate nella luce visibile.

L’angolo più a destra è quasi completamente nero. È qui che la polvere è più densa. Le stelle che appaiono qui potrebbero non far parte di questa regione di formazione stellare, ma potrebbero essere più vicine a noi, in primo piano. Ora, osservate la scena alla ricerca di sfere arancioni brillanti. Queste stelle si sono formate completamente, ripulendo lo spazio circostante. Nel corso di milioni di anni, il gas e la polvere che compongono la nebulosa scompariranno, lasciando spazio solo alle stelle.

Una longevità senza precedenti, scoperte incessanti

La varietà degli strumenti di Hubble e l’ampia gamma di luce che raccoglie, dall’ultravioletto al vicino infrarosso, hanno aiutato i ricercatori a fare scoperte rivoluzionarie per decenni e a fornire quotidianamente nuovi dati che inevitabilmente porteranno a ulteriori scoperte.

Nell’ultimo anno, Hubble ha permesso scoperte che spaziano da una reliquia della formazione primordiale di una galassia, a una galassia così debole da essere quasi invisibile, fino ad anomalie cosmiche sconosciute individuate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. I ricercatori hanno individuato per la prima volta la collisione di asteroidi in un altro sistema stellare, mentre nel nostro Sistema Solare Hubble ha fortuitamente catturato la disintegrazione di una cometa. La previsione, a lungo sostenuta, che la nostra galassia, la Via Lattea, si scontrerà con Andromeda in un lontano futuro è stata messa in discussione da un nuovo studio, utilizzando i dati di Hubble e di Gaia dell’ESA. Hubble ha anche tracciato la cometa interstellare 3I/ATLAS, apparsa inaspettatamente nel Sistema Solare lo scorso anno, contribuendo con una rapida stima delle sue dimensioni.

Il 36° anno di attività di Hubble ha portato con sé anche immagini ancora più spettacolari del cosmo. Tra queste, la regione di formazione stellare N11 nella Grande Nube di Magellano, gli involucri di polvere stellare che compongono la Nebulosa Uovo, la Nebulosa Occhio di Gatto insieme alla Nebulosa Euclide dell’ESA e una nuovissima immagine della famosa Nebulosa del Granchio. Hubble ha inoltre mostrato il cuore incandescente di M82, le vorticose galassie a spirale UGC 11397 e Arp 4 , gli anelli di polvere attorno alla galassia NGC 7722, le stelle scintillanti dell’ammasso globulare NGC 1786 e l’immenso ammasso di galassie Abell 209.

Il telescopio ha effettuato finora oltre 1,7 milioni di osservazioni. Quasi 29.000 astronomi hanno pubblicato articoli scientifici sottoposti a revisione paritaria utilizzando i dati di Hubble raccolti nei 36 anni di attività del telescopio, per un totale di oltre 23.000 pubblicazioni, di cui quasi 1.100 solo nel 2025. Dal 2022, i ricercatori hanno regolarmente combinato le osservazioni di Hubble con quelle del telescopio spaziale James Webb per ampliare le opportunità di scoperta.