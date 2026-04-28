I danni causati dalle piogge in Basilicata: la provincia di Potenza chiede 20 milioni di euro per riparare le strade

La provincia di Potenza ha stimato in circa 20 milioni di euro i danni causati dalle intense piogge che hanno colpito il territorio tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Gli eventi climatici, che hanno causato gravi disagi, hanno spinto la Basilicata a dichiarare lo stato di calamità. In seguito a questa dichiarazione, l’amministrazione provinciale ha trasmesso alla Regione Basilicata l’elenco dettagliato delle strade provinciali danneggiate, chiedendo il trasferimento dei fondi necessari per ripristinare la rete viaria.

Danni ingenti e richiesta di fondi

L’ufficio viabilità della provincia di Potenza ha elaborato una scheda tecnica per ciascun tratto stradale coinvolto, analizzando con attenzione i danni subiti e quantificando gli importi necessari per il ripristino. I lavori di riparazione seguiranno un ordine di priorità stabilito da criteri oggettivi, con l’obiettivo di risolvere i problemi nel minor tempo possibile, garantendo la sicurezza e la fluidità del traffico. Il trasferimento dei fondi da parte della Regione Basilicata è necessario per avviare i cantieri e permettere l’esecuzione degli interventi.

La situazione critica della ex strada statale 168

Tra i tratti più danneggiati, la ex strada statale 168 a Venosa risulta essere la situazione più seria. Durante i giorni di forte precipitazioni, la strada è stata interdetta al traffico a causa del rischio per la sicurezza. La ex strada statale 168 è una delle arterie principali del Vulture Melfese, una zona strategica dal punto di vista economico e turistico. Per ripristinare la sicurezza del tratto, l’amministrazione ha stimato un importo di 950mila euro.

Il progetto tecnico previsto per la ex strada statale 168 comprende vari interventi, tra cui la rimozione della pavimentazione danneggiata e lo scavo per il rifacimento delle fondamenta stradali. Inoltre, verrà realizzata una paratia in cemento armato a valle per stabilizzare la piattaforma stradale. Il manto stradale verrà poi completamente rifatto, con l’installazione di nuove barriere di sicurezza e il completamento della segnaletica stradale.

La necessità di un intervento urgente

La grave situazione ha spinto le autorità locali a chiedere un intervento rapido per garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità della viabilità. Con l’approvazione del trasferimento dei fondi da parte della Regione Basilicata, sarà possibile avviare i lavori di ripristino in tempi brevi, permettendo alla provincia di Potenza di tornare a garantire una rete stradale sicura e funzionale per tutti i residenti e i viaggiatori.

In un comunicato ufficiale, l’amministrazione provinciale ha sottolineato che “gli interventi seguiranno un ordine di priorità basato su criteri oggettivi, con l’obiettivo di risolvere i problemi nel minor tempo possibile”. La speranza è che, una volta completati i lavori, il territorio possa tornare alla normalità, con strade sicure e percorribili per tutti.

La provincia di Potenza, dunque, resta in attesa del trasferimento dei fondi regionali per poter iniziare la lunga e necessaria operazione di ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle recenti piogge.