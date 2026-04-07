I Vigili del Fuoco Calabria impegnati nelle ricerche di disperso in Molise | FOTO

In data 6 aprile, squadre dei Vigili del Fuoco della Calabria, provenienti dai Comandi di Catanzaro e Cosenza, su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Viminale, sono partite con modulo MO.CRAB (Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico Base) alla volta di Montenero di Bisaccia (CB), dove sono attualmente in corso le operazioni di ricerca del disperso Domenico Racanati, 53 anni, originario di Bisceglie. L’uomo risulta disperso a seguito di un incidente verificatosi lungo la Strada Statale Adriatica, in provincia di Campobasso, dove la propria autovettura è precipitata nel fiume Trigno in conseguenza del cedimento di un ponte.

Le unità dei Vigili del Fuoco della Calabria, operanti in assetto fluviale-alluvionale, dalle prime ore della mattinata odierna stanno effettuando attività di perlustrazione lungo il tratto di fiume interessato mediante l’impiego di gommoni. Parallelamente, presso la foce del fiume, i nuclei sommozzatori stanno eseguendo operazioni di scandaglio dei fondali, avvalendosi di strumentazioni specifiche per operare in condizioni di scarsa visibilità dovute alla torbidità delle acque.

Il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco è inoltre integrato dal Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che mediante l’utilizzo di droni sta monitorando e perlustrando le aree più impervie e difficilmente accessibili; operano altresì squadre di terra impegnate nella perlustrazione delle sponde del fiume. Le operazioni proseguono senza sosta, in coordinamento con le altre componenti del sistema di soccorso.