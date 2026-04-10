Il 10 aprile 1912 iniziava il fatale viaggio del Titanic

Il 10 aprile 1912, dal porto di Southampton, prese il largo una nave destinata a entrare nella storia non solo per la sua imponenza, ma anche per la tragedia che avrebbe segnato il suo nome per sempre: il RMS Titanic. A distanza di 114 anni, oggi 10 aprile 2026, quella partenza continua a rappresentare uno dei momenti più simbolici dell’età della fiducia nel progresso tecnologico. Costruito dai cantieri Harland and Wolff di Belfast, il Titanic era considerato un capolavoro di ingegneria navale. Lungo oltre 260 metri e dotato di lussuosi comfort mai visti prima su una nave, incarnava l’ottimismo della Belle Époque, un periodo caratterizzato da innovazione, crescita economica e fiducia nel futuro.

Quel 10 aprile, tra passeggeri di ogni classe sociale – aristocratici, industriali, emigranti in cerca di una nuova vita – la nave lasciò il porto tra entusiasmo e aspettative. Il Titanic non era solo un mezzo di trasporto: era un simbolo. Si diceva fosse “inaffondabile“, un’affermazione che oggi suona come un monito contro l’eccessiva fiducia nella tecnologia. Il viaggio inaugurale prevedeva tappe a Cherbourg e Queenstown (Cobh), prima della traversata dell’Atlantico verso New York City. Nulla lasciava presagire che, appena quattro giorni dopo, nella notte tra il 14 e il 15 aprile, la nave avrebbe urtato un iceberg nell’oceano gelido, causando uno dei più noti disastri marittimi della storia. Oggi, ricordare la partenza del Titanic significa riflettere su un momento chiave della modernità: l’incontro tra ambizione umana e limiti naturali. La storia del Titanic continua a essere raccontata nei libri, nei musei e nel celebre film Titanic, mantenendo viva la memoria di quelle oltre 1500 vite perdute.