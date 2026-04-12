Il 12 aprile 1981 il debutto dello Space Shuttle Columbia, una nuova era per i viaggi spaziali

Il 12 aprile è una data simbolica per la storia dell’esplorazione spaziale. Vent’anni dopo il volo di Jurij Gagarin, un altro evento segnò una svolta epocale: il 12 aprile 1981 gli Stati Uniti d’America lanciarono il primo Space Shuttle, il Columbia, inaugurando il programma di navette riutilizzabili della NASA. La missione, denominata STS-1, rappresentò un momento cruciale: per la prima volta, un veicolo spaziale progettato per essere riutilizzato veniva portato in orbita con equipaggio umano.

Un lancio storico

Alle 7:00 del mattino ora locale, dal Kennedy Space Center, il Columbia si sollevò tra fiamme e vapore, dando vita a uno degli spettacoli più iconici della storia moderna. A bordo c’erano 2 astronauti: John Young e Robert Crippen. Il loro compito era delicatissimo: testare per la prima volta un sistema completamente nuovo, mai sperimentato prima con esseri umani.

Una rivoluzione tecnologica

A differenza delle capsule utilizzate fino a quel momento, lo Space Shuttle era concepito come un vero e proprio “aereo spaziale”. Poteva decollare come un razzo, orbitare attorno alla Terra e rientrare planando su una pista. Questa innovazione prometteva di ridurre i costi dei voli spaziali e rendere più frequenti le missioni. Il Columbia, in particolare, era il primo di una flotta destinata a cambiare il modo di concepire l’accesso allo Spazio.

Rischi e successi della missione

La missione STS-1 durò circa 54 ore e si concluse con successo il 14 aprile 1981. Nonostante alcune preoccupazioni – tra cui danni alle piastrelle termiche durante il lancio – il rientro avvenne senza incidenti gravi. Il successo della missione dimostrò che il concetto di navetta riutilizzabile era praticabile, aprendo la strada a decine di missioni successive, tra cui il lancio di satelliti, esperimenti scientifici e la costruzione di stazioni spaziali.

Un’eredità complessa

Il programma Space Shuttle avrebbe segnato profondamente la storia dell’esplorazione spaziale per oltre 30 anni. Tuttavia, non fu privo di tragedie, come i disastri del Challenger nel 1986 e dello stesso Columbia nel 2003. Eppure, il volo del 12 aprile 1981 resta un simbolo di innovazione e coraggio. Oggi, 12 aprile 2026, quell’impresa viene ricordata come uno dei momenti chiave che hanno trasformato lo Spazio da frontiera irraggiungibile a luogo di operazioni sempre più frequenti.

Oggi, le missioni spaziali guardano oltre: ritorno sulla Luna, esplorazione di Marte, sviluppo di nuove tecnologie riutilizzabili. In molti modi, l’idea alla base dello Shuttle vive ancora nei razzi moderni. Tutto ebbe inizio quel 12 aprile 1981, quando il Columbia accese i motori e dimostrò che lo Spazio poteva diventare, almeno in parte, una destinazione “di routine”.