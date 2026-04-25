Il 25 aprile 1983 Pioneer 10 superò i confini del Sistema Solare

Il 25 aprile 1983 la sonda Pioneer 10 diventò il primo oggetto costruito dall’uomo a oltrepassare l’orbita di Plutone, allora considerato il 9° pianeta del Sistema Solare. Lanciata nel 1972 dalla NASA, Pioneer 10 aveva una missione ambiziosa: esplorare le regioni esterne del Sistema Solare e inviare dati mai raccolti prima. Dopo aver sorvolato Giove nel 1973, la sonda proseguì il suo viaggio verso l’ignoto, spingendosi sempre più lontano dal Sole. Undici anni dopo il lancio, quel 25 aprile 1983, raggiunse un traguardo simbolico: attraversò la distanza orbitale media di Plutone, entrando ufficialmente nello spazio interstellare “di confine”.
All’epoca, Plutone rappresentava l’ultima frontiera del Sistema Solare conosciuto. Superarne l’orbita significava, in un certo senso, uscire dal “quartiere cosmico” dell’umanità. Anche se oggi sappiamo che il Sistema Solare si estende ben oltre, fino alla nube di Oort, quell’evento segnò un cambiamento di prospettiva: per la prima volta, un manufatto umano si trovava in una regione dominata più dallo Spazio interstellare che dall’influenza diretta del Sole. Pioneer 10 continuò a inviare segnali fino al 2003, diventando una silenziosa ambasciatrice dell’umanità. A bordo porta ancora una celebre placca dorata, progettata per comunicare l’esistenza della civiltà terrestre a eventuali forme di vita extraterrestre. Oggi la traiettoria di Pioneer 10 prosegue nel buio dello Spazio, lontana miliardi di km dalla Terra.