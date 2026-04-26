Il 26 aprile 1937 il violento bombardamento di Guernica

Il 26 aprile 1937, esattamente 89 anni fa, la piccola città di Guernica fu teatro di uno degli episodi più tragici e simbolici del Novecento. Nel pieno della guerra civile spagnola, un violento bombardamento aereo devastò il centro abitato, causando centinaia di vittime tra la popolazione civile. La città era affollata di cittadini e contadini provenienti dalle campagne circostanti: all’improvviso, una formazione di aerei tedeschi della Legione Condor, alleata delle forze nazionaliste di Francisco Franco, iniziò a sganciare bombe esplosive e incendiarie. L’attacco durò diverse ore e fu caratterizzato da ondate successive di bombardamenti, pensate per massimizzare la distruzione e il panico. Interi quartieri vennero rasi al suolo e gli incendi si propagarono rapidamente.

Civili nel mirino

Il bombardamento di Guernica segnò un punto di svolta nella storia militare: fu uno dei primi esempi di attacco sistematico contro una popolazione civile indifesa. Le conseguenze furono drammatiche: centinaia di morti e feriti, gran parte della città distrutta, un impatto psicologico enorme sull’opinione pubblica internazionale. La notizia si diffuse rapidamente in Europa e nel mondo, suscitando indignazione e condanna.

L’eco culturale: Picasso e “Guernica”

L’orrore di quel giorno trovò una potente espressione artistica nel celebre dipinto Guernica di Pablo Picasso. Realizzata nello stesso anno, l’opera divenne uno dei manifesti più noti contro la guerra, raffigurando in modo drammatico il dolore e la distruzione causati dal bombardamento. Ancora oggi, il dipinto è considerato un simbolo universale della sofferenza civile nei conflitti armati.

Un simbolo che parla ancora oggi

A quasi novant’anni di distanza, Guernica resta un monito potente. L’attacco del 1937 anticipò modalità di guerra che sarebbero diventate tragicamente comuni nel corso del Novecento. Nel 2026, ricordare quel 26 aprile significa riflettere sul costo umano dei conflitti e sull’importanza di proteggere le popolazioni civili. La storia di Guernica continua a parlare al presente, ricordando quanto fragile possa essere la pace.