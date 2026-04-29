Il 29 aprile 1985 il volo del Challenger che segnò una nuova tappa nell’era dello Shuttle

Il 29 aprile 1985 lo Space Shuttle Challenger si sollevava dalla rampa di lancio del John F. Kennedy Space Center, in Florida, per iniziare la sua 7ª missione. Era un periodo di grande entusiasmo per il programma Space Shuttle della NASA. Gli shuttle rappresentavano una rivoluzione: veicoli riutilizzabili capaci di trasportare astronauti e satelliti in orbita con una frequenza mai vista prima. Il Challenger, entrato in servizio nel 1983, era rapidamente diventato uno dei protagonisti di questa nuova era.

La missione del 29 aprile, nota come STS-51B, aveva obiettivi scientifici ben definiti. A bordo si trovava il laboratorio spaziale Spacelab-3, un modulo europeo progettato per condurre esperimenti in microgravità. Gli astronauti avrebbero studiato fenomeni legati alla fisica dei fluidi, alla biologia e alla medicina, contribuendo a una migliore comprensione degli effetti dello Spazio sul corpo umano e sui materiali.

Il lancio avvenne senza intoppi, sotto gli occhi di tecnici e appassionati. Le immagini del decollo – il rombo dei motori, la colonna di fumo bianco, la lenta ascesa verso il cielo – divennero il simbolo di una fiducia quasi illimitata nelle capacità tecnologiche dell’uomo. Quella missione, come molte altre del periodo, contribuì a consolidare il ruolo dello Shuttle come “camion spaziale”, essenziale per la ricerca e per il posizionamento di strumenti in orbita. Tuttavia, riletta oggi, assume anche un valore diverso: rappresenta uno dei capitoli di una storia che, meno di un anno dopo, avrebbe mostrato tutta la sua fragilità. Il ricordo del Challenger è infatti inevitabilmente legato anche al tragico incidente del 1986, ma nel 1985 l’atmosfera era ben diversa. Il lancio del 29 aprile era ancora un momento in cui lo Spazio sembrava sempre più accessibile e il futuro, letteralmente, a portata di razzo.