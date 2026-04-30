Il 30 aprile 1945 la fine di Adolf Hitler e il crollo del Terzo Reich

Il 30 aprile 1945 Adolf Hitler, leader della Germania nazista, si tolse la vita insieme alla sua compagna Eva Braun nel bunker sotterraneo di Berlino. Oggi, 30 aprile 2026, quell’evento continua a rappresentare la fine di un’epoca segnata da guerra, distruzione e milioni di vittime. Nella primavera del 1945, la situazione militare della Germania era ormai disperata. Le truppe sovietiche stavano accerchiando Berlino, mentre gli Alleati avanzavano da Ovest. Hitler si era rifugiato nel Führerbunker, un complesso sotterraneo sotto la Cancelleria del Reich, da cui tentava inutilmente di coordinare la difesa. Con il crollo imminente del Terzo Reich, il dittatore rifiutò ogni possibilità di fuga o resa. Il 29 aprile sposò Eva Braun in una cerimonia civile all’interno del bunker. Il giorno successivo, il 30 aprile 1945, entrambi decisero di suicidarsi: Hitler ingerì veleno e si sparò, mentre Braun morì ingerendo cianuro.

La fine del nazismo

La morte di Hitler segnò il punto di non ritorno per la Germania nazista. Pochi giorni dopo, il 7 maggio 1945, la Germania firmò la resa incondizionata, ponendo fine in Europa alla Seconda Guerra Mondiale. Il corpo di Hitler fu rapidamente cremato dai suoi collaboratori, secondo le sue istruzioni, per evitare che venisse esposto pubblicamente dai nemici. Tuttavia, le circostanze della sua morte alimentarono per anni teorie e speculazioni, molte delle quali smentite dalle indagini storiche successive.

Un’eredità storica pesante

A più di ottant’anni di distanza, il 30 aprile 1945 resta una data carica di significato. Rappresenta la fine di un uomo, ed al contempo il crollo di un regime responsabile di atrocità come l’Olocausto e devastazioni senza precedenti. Ricordare questo evento oggi significa riflettere sulle conseguenze dell’estremismo, del totalitarismo e della propaganda.