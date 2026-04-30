Il 30 aprile 1993 il giorno in cui il Web diventò di tutti

La decisione del CERN che cambiò per sempre il modo di comunicare, lavorare e informarsi

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Il 30 aprile 1993 segna una svolta silenziosa ma rivoluzionaria nella storia contemporanea. In quella data, il CERN annunciò ufficialmente che il World Wide Web sarebbe stato accessibile gratuitamente a chiunque, senza diritti o licenze da pagare. Una scelta destinata a cambiare il mondo. Il Web era stato ideato pochi anni prima da Tim Berners-Lee, ricercatore britannico al CERN, con l’obiettivo di facilitare la condivisione di informazioni tra scienziati. All’epoca, Internet esisteva già, ma era uno strumento complesso e poco accessibile al grande pubblico. Il sistema sviluppato da Berners-Lee – basato su pagine collegate tra loro tramite link – rese la navigazione intuitiva e aprì la strada a una diffusione globale senza precedenti.

La scelta che ha cambiato tutto

La decisione del CERN di rendere il Web libero da brevetti e royalty fu tutt’altro che scontata. In un’epoca in cui molte innovazioni venivano protette e monetizzate, l’organizzazione scelse una strada opposta: favorire l’accesso universale. Questa apertura permise a sviluppatori, aziende e istituzioni di adottare e migliorare la tecnologia senza barriere. Nel giro di pochi anni nacquero i primi browser, i siti web e le comunità online, dando inizio a quella che oggi chiamiamo rivoluzione digitale.

Dalla ricerca alla vita quotidiana

A oltre 30 anni di distanza, gli effetti di quella decisione sono ovunque. Il Web è diventato la spina dorsale della comunicazione globale: lavoro, istruzione, commercio, intrattenimento e informazione passano ormai attraverso la rete. Dai motori di ricerca ai social media, dalle piattaforme di e-commerce ai servizi pubblici digitali, gran parte della nostra quotidianità si basa su quell’infrastruttura resa libera nel 1993. Oggi, 30 aprile 2026, questa ricorrenza invita a riflettere sul valore dell’accesso aperto alla conoscenza. In un’epoca segnata da sfide come la disinformazione, la privacy e il controllo dei dati, la scelta del CERN resta un esempio potente di come la condivisione possa generare progresso.

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