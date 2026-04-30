Il 30 aprile 1993 il giorno in cui il Web diventò di tutti

Il 30 aprile 1993 segna una svolta silenziosa ma rivoluzionaria nella storia contemporanea. In quella data, il CERN annunciò ufficialmente che il World Wide Web sarebbe stato accessibile gratuitamente a chiunque, senza diritti o licenze da pagare. Una scelta destinata a cambiare il mondo. Il Web era stato ideato pochi anni prima da Tim Berners-Lee, ricercatore britannico al CERN, con l’obiettivo di facilitare la condivisione di informazioni tra scienziati. All’epoca, Internet esisteva già, ma era uno strumento complesso e poco accessibile al grande pubblico. Il sistema sviluppato da Berners-Lee – basato su pagine collegate tra loro tramite link – rese la navigazione intuitiva e aprì la strada a una diffusione globale senza precedenti.

La scelta che ha cambiato tutto

La decisione del CERN di rendere il Web libero da brevetti e royalty fu tutt’altro che scontata. In un’epoca in cui molte innovazioni venivano protette e monetizzate, l’organizzazione scelse una strada opposta: favorire l’accesso universale. Questa apertura permise a sviluppatori, aziende e istituzioni di adottare e migliorare la tecnologia senza barriere. Nel giro di pochi anni nacquero i primi browser, i siti web e le comunità online, dando inizio a quella che oggi chiamiamo rivoluzione digitale.

Dalla ricerca alla vita quotidiana

A oltre 30 anni di distanza, gli effetti di quella decisione sono ovunque. Il Web è diventato la spina dorsale della comunicazione globale: lavoro, istruzione, commercio, intrattenimento e informazione passano ormai attraverso la rete. Dai motori di ricerca ai social media, dalle piattaforme di e-commerce ai servizi pubblici digitali, gran parte della nostra quotidianità si basa su quell’infrastruttura resa libera nel 1993. Oggi, 30 aprile 2026, questa ricorrenza invita a riflettere sul valore dell’accesso aperto alla conoscenza. In un’epoca segnata da sfide come la disinformazione, la privacy e il controllo dei dati, la scelta del CERN resta un esempio potente di come la condivisione possa generare progresso.