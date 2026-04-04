Il 4 aprile 1968 la NASA mise alla prova il sogno lunare

Il 4 aprile 1968, in piena corsa allo Spazio, la NASA lanciò Apollo 6, la seconda e ultima missione di prova del gigantesco razzo Saturn V prima di trasportare esseri umani verso la Luna. Sebbene priva di equipaggio, questa missione rappresentò un banco di prova fondamentale per verificare la sicurezza e l’affidabilità del veicolo più potente mai costruito fino ad allora. Il lancio avvenne da Cape Kennedy (oggi Cape Canaveral) e, nei primi minuti, tutto sembrò procedere secondo i piani. Tuttavia, poco dopo il decollo, emersero problemi significativi: forti vibrazioni – note come “pogo oscillations” – interessarono il razzo, mentre 2 motori del secondo stadio si spensero prematuramente. Anche il terzo stadio non funzionò come previsto, compromettendo parte degli obiettivi della missione.

Nonostante queste difficoltà, la capsula riuscì comunque a rientrare nell’atmosfera terrestre, testando con successo lo scudo termico a velocità elevate, un elemento cruciale per le future missioni con equipaggio. I dati raccolti permisero agli ingegneri di individuare e correggere i difetti tecnici. A distanza di decenni, Apollo 6 viene ricordato come un passaggio necessario verso il successo. Senza queste prove e gli errori affrontati, missioni storiche come Apollo 11 non sarebbero state possibili.