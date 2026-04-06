Il 6 aprile 1973 il lancio di Pioneer 11, una delle sonde più ambiziose della NASA

Il 6 aprile 1973 da Cape Canaveral venne lanciata la sonda Pioneer 11, destinata a spingersi oltre i confini allora conosciuti dell’umanità. A oltre 50 anni da quell’evento, il suo contributo scientifico continua a essere ricordato come pionieristico, proprio come suggerisce il suo nome. Pioneer 11 fu la prima sonda a effettuare osservazioni ravvicinate di Saturno, dopo aver già sorvolato Giove nel 1974. Le immagini e i dati raccolti permisero agli scienziati di studiare da vicino le atmosfere, i campi magnetici e gli anelli dei pianeti giganti, aprendo la strada a missioni successive più complesse come Voyager e Cassini.

All’epoca, il lancio rappresentava una sfida tecnologica notevole. La sonda doveva resistere a radiazioni intense, temperature estreme e a un viaggio lungo miliardi di chilometri. Nonostante i limiti tecnologici degli anni ’70, Pioneer 11 superò ogni aspettativa, continuando a trasmettere dati fino al 1995, ben oltre la durata prevista. Oggi la sua eredità è più viva che mai. Le missioni moderne, dai rover marziani ai telescopi spaziali, devono molto a quelle prime sonde che hanno tracciato la rotta.