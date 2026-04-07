Il 7 aprile 1300 Dante si smarrisce nella selva oscura

Il 7 aprile del 1300, secondo la tradizione interpretativa più diffusa, un uomo si smarrisce in una selva oscura. Non è un semplice episodio narrativo, ma l’inizio di uno dei viaggi più straordinari della letteratura mondiale: quello di Dante Alighieri attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, raccontato nella Divina Commedia. Quella data, che oggi – 7 aprile 2026 – riecheggia simbolicamente a oltre sette secoli di distanza, segna l’avvio di un percorso che è al tempo stesso personale, politico e universale. Dante non si perde soltanto in un bosco reale o immaginario: si perde nella crisi morale e spirituale del suo tempo, riflettendo le inquietudini di un’epoca segnata da conflitti, esili e profondi cambiamenti.

La “selva oscura” rappresenta infatti una condizione esistenziale. È il momento in cui l’individuo smarrisce la “diritta via”, ovvero i propri punti di riferimento etici e razionali. Una condizione che, sorprendentemente, continua a risuonare nel presente: anche oggi, tra incertezze globali, trasformazioni sociali e crisi identitarie, l’immagine dantesca mantiene una forza evocativa straordinaria. Il viaggio che segue non è solo un racconto ultraterreno, ma un itinerario di conoscenza. Guidato prima da Virgilio, simbolo della ragione, e poi da Beatrice, incarnazione della fede e dell’amore, Dante attraversa i 3 regni dell’aldilà in un percorso di purificazione e riscoperta del senso ultimo dell’esistenza. Dal punto di vista storico e culturale, la scelta dell’anno 1300 non è casuale: è l’anno del primo Giubileo proclamato da Bonifacio VIII, un tempo di rinnovamento spirituale per la cristianità. Dante lo assume come cornice simbolica per il suo racconto, rafforzando l’idea di un cammino di redenzione collettiva oltre che individuale.

A più di 700 anni di distanza, la “selva oscura” continua a essere una metafora potente e attuale. Non è solo l’inizio di un poema, ma l’avvio di una riflessione senza tempo sulla fragilità umana e sulla possibilità di ritrovare la luce. Così, mentre oggi ricordiamo quel 7 aprile 1300, possiamo rileggere l’esperienza di Dante non come un episodio lontano, ma come una storia che continua a parlarci: perdersi, sembra dirci il poeta, è spesso il primo passo per ritrovarsi.