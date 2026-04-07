Il 7 aprile 1983 la prima passeggiata spaziale fuori dallo Space Shuttle

Il 7 aprile 1983 per la prima volta 2 astronauti NASA effettuano una “passeggiata spaziale” fuori da uno Space Shuttle. I protagonisti sono Story Musgrave e Donald Peterson, impegnati in un’attività extraveicolare (EVA) durata ben 3 ore e 47 minuti. L’operazione si svolge durante la missione dello Shuttle Challenger, inaugurando una nuova fase nell’utilizzo di questa innovativa navetta riutilizzabile. Fino a quel momento, le passeggiate spaziali erano state effettuate principalmente durante le missioni Apollo o dalle stazioni spaziali: lo Shuttle introduce invece un approccio più flessibile e operativo, aprendo la strada a interventi di manutenzione e costruzione direttamente in orbita.

Equipaggiati con tute spaziali di nuova generazione, Musgrave e Peterson escono dalla stiva dello Shuttle per testare strumenti, procedure e movimenti in assenza di gravità. L’obiettivo non è solo tecnico, ma anche strategico: verificare la possibilità di eseguire lavori complessi nello Spazio, come la riparazione di satelliti o l’assemblaggio di strutture. La riuscita dell’operazione dimostra che lo Space Shuttle può funzionare come una vera e propria piattaforma di lavoro orbitale. Questo risultato si rivelerà decisivo negli anni successivi, soprattutto per missioni cruciali come la manutenzione del telescopio spaziale Hubble e la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.