“Il cambiamento climatico è una crisi sanitaria globale”: approfondimenti dal CMCC

Il cambiamento climatico sta trasformando le ondate di calore in una delle minacce più immediate e letali per la salute pubblica. Negli ultimi decenni, l’aumento delle temperature ha reso questi eventi più frequenti, più intensi e più duraturi, con conseguenze dirette sulla mortalità e sui sistemi sanitari. L’ondata di calore europea del 2003, ad esempio, ha causato circa 70.000 morti in eccesso, un dato che oggi appare come un tragico anticipo di ciò che potrebbe diventare la norma. Le proiezioni indicano che entro il 2050 i decessi annuali legati al caldo estremo potrebbero raggiungere i 30.000 con un riscaldamento globale di 1,5°C, fino a 50.000 nello scenario dei 2°C. Parallelamente, cresce anche l’esposizione: tra il 2010 e il 2019 il numero di persone colpite da ondate di calore in Europa è aumentato del 57%. Tuttavia, i progressi nella scienza del clima stanno aprendo nuove prospettive. Oggi è possibile prevedere eventi estremi con mesi, e in alcuni casi anni, di anticipo, soprattutto grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Questo consente di sviluppare sistemi di allerta precoce e strategie preventive, trasformando le ondate di calore da crisi improvvise a rischi gestibili. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il CMCC mette in evidenza ricerche chiave e spunti per articoli che possono supportare la copertura mediatica sulla crescente interconnessione tra clima e salute.

Impatti diseguali: i più vulnerabili pagano il prezzo più alto

Il cambiamento climatico non colpisce tutti allo stesso modo, ma amplifica disuguaglianze già esistenti, esponendo maggiormente alcune categorie della popolazione. I lavoratori, soprattutto quelli impiegati all’aperto o in ambienti non climatizzati, affrontano rischi crescenti per la salute e cali significativi della produttività. Studi recenti dimostrano che un aumento di appena 1°C rispetto alla media può ridurre le ore lavorative del 9,9% e lo sforzo del 9,5%, mentre quasi un terzo dei lavoratori riferisce sintomi come mal di testa, vertigini e difficoltà di concentrazione durante le ondate di calore. I bambini rappresentano un’altra categoria particolarmente vulnerabile: già oggi, in oltre 130 Paesi, il cambiamento climatico incide negativamente sulla loro salute e sul loro sviluppo. Allo stesso tempo, l’invecchiamento della popolazione globale rende gli anziani sempre più esposti a malattie e mortalità legate al caldo, con oltre 200 milioni di persone anziane in più a rischio entro il 2050. I dati evidenziano anche un aumento della insicurezza alimentare: nel 2022, 151 milioni di persone in più hanno sofferto la fame rispetto alla media storica, mentre eventi estremi come siccità e temperature record hanno interessato vaste aree del pianeta.

Le città: epicentri della crisi clima-salute

Le aree urbane rappresentano oggi uno dei principali punti di intersezione tra cambiamento climatico e salute. Le città, infatti, amplificano gli effetti del caldo attraverso il cosiddetto effetto “isola di calore urbana”, che determina temperature significativamente più alte rispetto alle zone rurali circostanti. Questo fenomeno colpisce in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione urbana, come anziani, persone a basso reddito e individui con patologie croniche. In molte città europee, le infrastrutture e gli spazi urbani non sono ancora progettati per affrontare queste nuove condizioni climatiche, aumentando il rischio sanitario. Le ricerche del CMCC sottolineano l’importanza di soluzioni integrate che combinino pianificazione urbana sostenibile, politiche sanitarie e sistemi di allerta precoce. Interventi come l’aumento delle aree verdi, la riduzione delle superfici asfaltate e il miglioramento dell’accesso a spazi freschi possono ridurre significativamente l’esposizione al calore e migliorare la qualità della vita nelle città.

Malattie infettive e risorse naturali sotto pressione

Il cambiamento climatico non influisce solo sulle temperature, ma modifica profondamente anche la diffusione delle malattie infettive. L’aumento delle temperature e le trasformazioni ambientali stanno alterando la distribuzione geografica di virus, batteri e vettori come zanzare e zecche, introducendo nuovi rischi sanitari anche in regioni finora considerate sicure. Questo scenario pone sfide importanti per i sistemi sanitari, che devono adattarsi a dinamiche epidemiologiche in evoluzione. Allo stesso tempo, gli impatti indiretti del cambiamento climatico sulla salute sono altrettanto rilevanti. Siccità e crescente aridità stanno compromettendo la disponibilità e la qualità dell’acqua, con effetti a cascata sulla sicurezza alimentare, sulla nutrizione e sull’aumento del rischio di malattie. Nelle regioni mediterranee, particolarmente vulnerabili, la gestione sostenibile delle risorse idriche diventa cruciale. Il CMCC sviluppa strumenti basati su dati climatici e tecnologie avanzate per supportare sistemi idrici più resilienti, contribuendo a una pianificazione più efficace e a una maggiore capacità di adattamento.

Raffrescamento, disuguaglianze e politiche per la salute

Con l’aumento delle temperature, l’accesso a sistemi di raffrescamento diventa un fattore determinante per la salute. Tuttavia, l’uso diffuso dell’aria condizionata non rappresenta una soluzione equa né sostenibile. L’accesso resta disomogeneo, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione, mentre il consumo energetico crescente contribuisce a ulteriori pressioni ambientali. In Europa, molte famiglie stanno già affrontando i costi economici crescenti legati sia agli impatti del clima sia alle misure di adattamento. Questo evidenzia come la crisi climatica sia anche una questione sociale ed economica. Le politiche pubbliche giocano un ruolo fondamentale: strategie ambiziose in materia di clima e qualità dell’aria possono generare benefici significativi per la salute e ridurre i costi nel lungo periodo. Il lavoro del CMCC dimostra che integrare la scienza del clima nelle decisioni politiche consente di passare da una gestione reattiva delle emergenze a un approccio preventivo e sistemico.

Una crisi sanitaria globale che richiede azione immediata

Il cambiamento climatico non è più soltanto una questione ambientale, ma una vera e propria emergenza sanitaria globale. I suoi effetti, diretti e indiretti, stanno già influenzando la vita di milioni di persone in tutto il mondo, mettendo sotto pressione sistemi sanitari, economie e società. Affrontare questa sfida richiede un approccio integrato che combini mitigazione delle emissioni, adattamento ai nuovi scenari climatici e una stretta collaborazione tra scienza e politiche pubbliche. Il contributo del CMCC, attraverso modelli avanzati e strumenti basati sui dati, rappresenta un elemento chiave per comprendere e anticipare questi rischi. Solo attraverso azioni coordinate e basate sull’evidenza sarà possibile proteggere la salute umana in un mondo sempre più caldo e complesso.