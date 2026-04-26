Il Giappone combatte gli incendi nella prefettura di Iwate: evacuazioni a Otsuchi, oltre 1.500 soccorritori sul posto

La prefettura di Iwate sta affrontando una delle emergenze ambientali più critiche degli ultimi anni a causa di una vasta serie di incendi boschivi che, per il quinto giorno consecutivo, continuano a devastare le aree montuose del Giappone nordorientale. Le fiamme, alimentate da condizioni meteo insolitamente secche e da forti venti, hanno già consumato oltre 1.370 ettari di terreno, spingendosi pericolosamente verso i distretti residenziali della città costiera di Otsuchi. Per contrastare l’avanzata del fronte di fuoco, il governo ha mobilitato un imponente contingente composto da 1.400 vigili del fuoco e circa 100 unità delle Forze di Autodifesa, impegnate costantemente in operazioni di spegnimento aereo e terrestre. La situazione resta estremamente delicata, poiché circa un terzo dell’intera popolazione locale ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni sotto ordine di evacuazione immediata, mentre le autorità monitorano con apprensione le previsioni meteo che non promettono piogge significative prima di martedì prossimo, lasciando i soccorritori in una corsa contro il tempo per proteggere le infrastrutture civili.

Il dramma di Otsuchi e il trauma del 2011

La città di Otsuchi, situata sulla costa del Pacifico, vive ore di profonda angoscia. La comunità locale è ancora profondamente segnata dai tragici eventi del marzo 2011, quando il terremoto e lo tsunami distrussero gran parte del centro abitato causando la perdita di quasi un decimo della popolazione. Il ritorno di una minaccia naturale di tale portata ha risvegliato timori mai sopiti tra i residenti. Attualmente, gli ordini di evacuazione interessano 1.541 nuclei familiari, per un totale di 3.233 persone. Nonostante l’ampiezza dell’emergenza, l’Agenzia per la gestione dei disastri ha riferito che, al momento, si registra un solo ferito lieve, vittima di una caduta all’interno di un centro di accoglienza.

Operazioni di soccorso e condizioni meteo

Il sindaco di Otsuchi, Kozo Hirano, ha confermato in conferenza stampa che la siccità e il vento stanno vanificando parte degli sforzi compiuti dalle Forze di Autodifesa. Sebbene l’intervento dal cielo sia massiccio, l’area colpita dai roghi è aumentata del 7% tra sabato e domenica mattina ora locale, raggiungendo un’estensione complessiva di 1.373 ettari. La mancanza di precipitazioni previste per le giornate di domenica e lunedì rappresenta l’ostacolo principale per le squadre a terra. L’Agenzia Meteorologica Giapponese prevede una breve tregua solo per la giornata di martedì, quando sono attesi deboli rovesci nella regione. Nel frattempo, le autorità hanno aperto un’indagine per determinare le cause dei roghi, che al momento restano ignote.