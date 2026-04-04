Il “Glitch” Arcobaleno: quando il cielo si fa prisma | FOTO

“Immaginate che il velo dell’atmosfera si incrini improvvisamente, rivelando macchie di madreperla tra le nuvole come se una macchia d’olio fluttuasse nel blu. Non è un comune arcobaleno, ma l’iridescenza nubi: un raro fenomeno ottico dove la luce solare smette di essere solo un chiarore bianco e decide di scomporsi in un labirinto di colori pastello, trasformando il cielo in una tela impressionista”. Così Francesco Ianniello, Sottotenente dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, descrive le splendide foto con cui ha immortalato una corona solare sfilacciata che si trasforma in iridescenze.

“A differenza dell’arcobaleno, questo spettacolo nasce dalla diffrazione. Quando la luce incontra nubi sottilissime composte da micro-gocce d’acqua tutte della stessa dimensione, non le attraversa semplicemente, ma vi “inciampa” girandoci attorno. Le onde luminose si sovrappongono creando interferenze cromatiche che seguono i contorni della nuvola: il risultato è una corona solare “sfilacciata”, dove la geometria circolare si rompe per assecondare il vento e le forme irregolari del vapore”, spiega Ianniello.