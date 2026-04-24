Il Governo chiama i cittadini per salvare l’ambiente: al via la consultazione sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura

Il futuro del patrimonio naturale italiano entra in una fase decisiva che vede il coinvolgimento diretto della collettività nella definizione delle strategie di tutela ambientale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, agendo di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha annunciato l’apertura ufficiale della consultazione pubblica riguardante il Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR). Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per il Paese, poiché questo documento rappresenta lo strumento strategico attraverso cui l’Italia darà concreta attuazione al Regolamento (UE) 2024/1991, la normativa europea nata per rigenerare gli ecosistemi degradati e proteggere le specie a rischio.

Un passo decisivo per la tutela e la resilienza degli ecosistemi italiani

L’iniziativa lanciata dal governo non è solo un adempimento burocratico, ma si inserisce in un percorso nazionale già avviato per la definizione di un piano che si configura come l’elemento chiave per contrastare la perdita di biodiversità. L’obiettivo primario è quello di rafforzare la resilienza degli ecosistemi presenti sul territorio italiano, rendendoli capaci di resistere ai cambiamenti climatici e di continuare a fornire i servizi ecosistemici essenziali per la vita umana e l’economia. Questo ambizioso progetto si muove in piena coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, puntando a una trasformazione profonda del modo in cui interagiamo con l’ambiente naturale, garantendo che il ripristino della natura diventi una priorità trasversale alle diverse politiche di sviluppo.

La sinergia istituzionale e il supporto scientifico di ISPRA

La costruzione di questo complesso quadro d’intervento non è frutto di un singolo ente, ma di una collaborazione istituzionale che vede il supporto tecnico-scientifico di ISPRA. La cooperazione tra i due ministeri competenti assicura che il Piano Nazionale di Ripristino della Natura sia equilibrato e tenga conto sia delle esigenze di conservazione ambientale, sia delle necessità legate al settore primario e alla gestione forestale. In linea con i principi di trasparenza e partecipazione, la consultazione è stata strutturata come un momento fondamentale per raccogliere contributi di valore da una vasta platea di soggetti, che include non solo i singoli cittadini, ma anche le istituzioni locali, gli enti territoriali, la vasta comunità scientifica e tutti i principali portatori di interesse del settore.

Come partecipare e contribuire sulla piattaforma ParteciPA

Per rendere il processo il più inclusivo possibile, la finestra temporale per l’invio delle osservazioni è stata definita con ampiezza, partendo dalla giornata di ieri, 23 aprile, per restare aperta fino al prossimo 9 giugno 2026. Il punto di riferimento per chiunque voglia far sentire la propria voce è la piattaforma ParteciPA, lo spazio digitale dedicato ai processi partecipativi della Pubblica Amministrazione, dove è possibile consultare integralmente tutti i materiali informativi e inviare i propri contributi originali. L’obiettivo finale dichiarato dalle autorità è quello di integrare i vari suggerimenti nella definizione definitiva del documento, assicurando in questo modo un approccio condiviso che sia coerente con le specifiche caratteristiche e le specificità dei territori italiani, rendendo il piano un’opera collettiva e realmente efficace.