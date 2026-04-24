“Il magico calore della Terra”: l’INGV avvicina i più giovani alla geotermia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presenta “Il magico calore della Terra“, un libro illustrato pensato per avvicinare le bambine e i bambini della scuola primaria ai fenomeni geotermici e al valore dell’energia che proviene dal sottosuolo. Il volume nasce nell’ambito del progetto IRGIE (Inventario delle Risorse Geotermiche delle Isole Eolie) ed è stato ideato dalla geologa e ricercatrice INGV Monia Procesi, con le illustrazioni realizzate dal graphic designer Federico Florindo, anch’egli dell’Istituto. Si tratta di una delle rare pubblicazioni divulgative dedicate alla geotermia e rivolte a un pubblico giovane. Attraverso un linguaggio accessibile e illustrazioni curate e ricche di dettagli, il libro accompagna i più piccoli in un viaggio alla scoperta dell’energia geotermica: una risorsa naturale spesso invisibile, ma sempre più centrale nel percorso di transizione energetica.

La distribuzione del volume, disponibile in italiano e in inglese, avverrà tramite diversi canali: nel contesto del progetto IRGIE e delle attività nelle scuole coinvolte, attraverso enti, università e associazioni attive nel settore geotermico, oltre che in occasione di congressi ed eventi divulgativi dell’INGV, come gli Open Day. Le copie possono essere richieste via e-mail agli indirizzi monia.procesi@ingv.it e federico.florindo@ingv.it, specificando destinatario, indirizzo, ente di riferimento, numero di copie (in italiano e/o inglese) e finalità di utilizzo, ad esempio progetti scolastici, attività didattiche o eventi divulgativi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’INGV nella divulgazione scientifica e nell’educazione alle Scienze della Terra, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e la consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni.