Il Marocco aderisce agli Accordi Artemis della NASA, diventando la 64esima nazione firmataria

Il Marocco ha aderito ufficialmente agli Accordi Artemis, un insieme di principi non vincolanti promossi congiuntamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dalla NASA, con l’obiettivo di guidare l’esplorazione spaziale civile e l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico nel XXI secolo. Gli accordi sono stati firmati oggi dal Ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, rendendo il regno la 64esima nazione ad aderire all’iniziativa. Gli Accordi Artemis sono stati lanciati il ​​13 ottobre 2020 con otto membri fondatori: Australia, Canada, Italia, Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Il quadro normativo riguarda le attività spaziali civili in orbita, sulla superficie e al di sotto della superficie della Luna, di Marte, degli asteroidi e delle comete. Si applica anche alle zone orbitali stabili note come punti di Lagrange nel sistema Terra-Luna, nonché alle rotte di transito tra questi corpi celesti e le relative località.

Gli Stati Uniti accolgono con favore l’adesione del Marocco agli Accordi Artemis, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA. Secondo il Dipartimento di Stato USA, la firma riflette “la solidità dell’alleanza tra Washington e Rabat e segna l’estensione della cooperazione bilaterale anche al settore spaziale”, confermando l’impegno marocchino per “un’esplorazione sostenibile e responsabile”.

“È per me un grande piacere vedere la splendida e storica bandiera del Marocco aggiungersi a tutte le altre bandiere dei Paesi firmatari degli Accordi di Artemis”, ha dichiarato il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau durante una conferenza stampa. Landau ha affermato che la firma giunge in un momento in cui il Marocco e gli Stati Uniti si avvicinano a quasi 250 anni di relazioni diplomatiche, iniziate nel 1777 quando il Marocco fu il primo Paese a riconoscere l’indipendenza degli Stati Uniti. Ha aggiunto che i due Paesi sono rimasti stretti partner da allora.

Il messaggio di Isaacman

In un messaggio registrato, Jared Isaacman, amministratore della NASA, ha affermato che il Marocco si è unito a una “comunità crescente di nazioni che collaborano per dare inizio a una nuova era di esplorazione spaziale pacifica, trasparente e responsabile”. Ha aggiunto che il regno ha aderito agli accordi in un momento cruciale, poiché la missione Artemis II segna l’inizio del ritorno dell’umanità sulla Luna. Le missioni future, ha affermato, mirano non solo a riportare gli astronauti sulla superficie lunare, ma anche a stabilire una presenza a lungo termine sul satellite.