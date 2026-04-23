Il messaggero dal freddo profondo: le origini aliene della cometa 3I/ATLAS

Circa un anno fa gli astronomi hanno intercettato un visitatore silenzioso che attraversava il nostro sistema solare, un frammento di roccia e ghiaccio che non appartiene alla nostra “famiglia” planetaria. Chiamata 3I/ATLAS, questa cometa interstellare rappresenta il 3° oggetto mai identificato proveniente dallo Spazio profondo, ma i segreti che porta con sé sono molto più gelidi di quanto immaginassimo inizialmente. Uno studio pionieristico condotto dall’Università del Michigan ha finalmente iniziato a sollevare il velo sulle sue origini remote, rivelando che il luogo in cui è nata non somiglia affatto alla culla accogliente in cui si è formato il nostro Sole. Attraverso l’analisi chimica dei suoi componenti, i ricercatori hanno scoperto che questo messaggero cosmico si è forgiato in un ambiente caratterizzato da temperature infinitamente più basse e livelli di radiazione drasticamente inferiori rispetto a quelli che hanno dato vita alla Terra e ai suoi vicini, sfidando apertamente l’idea che la ricetta per creare un sistema planetario sia un protocollo standard e universale in tutta la Via Lattea.

Un’impronta chimica aliena tra le molecole d’acqua

La chiave per decifrare il passato di 3I/ATLAS risiede nella sua acqua, ma non in quella che siamo abituati a bere. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, ha evidenziato una concentrazione straordinaria di deuterio, una forma di idrogeno “pesante” che contiene un neutrone oltre al classico protone. Mentre sulla Terra l’acqua pesante esiste in quantità minime, nella cometa interstellare i livelli sono letteralmente fuori scala.

Secondo Luis Salazar Manzano, autore principale dello studio, il rapporto tra deuterio e idrogeno ordinario in 3I/ATLAS è superiore a qualsiasi cosa mai osservata prima. I dati parlano chiaro: la concentrazione è 30 volte maggiore rispetto a quella delle comete nate nel nostro sistema solare e ben 40 volte superiore al valore riscontrato negli oceani terrestri. Questi numeri non sono semplici statistiche, ma indicano che la cometa si è formata in un angolo di galassia estremamente freddo e protetto dalle radiazioni, condizioni ben diverse da quelle turbolente che hanno caratterizzato i primi giorni del nostro Sole.

La tecnologia che ha smascherato il viaggiatore

Riuscire ad analizzare un oggetto che sfreccia nel vuoto a velocità incredibili ha richiesto una combinazione di tempismo perfetto e tecnologia d’avanguardia. La scoperta tempestiva ha permesso al team di mobilitare l’Osservatorio MDM in Arizona per le prime osservazioni sui gas emessi. Successivamente, la collaborazione si è spostata in Cile, sfruttando la potenza di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

L’interferometro ALMA possiede una sensibilità tale da distinguere le sottili differenze tra l’acqua convenzionale e quella deuterata. Teresa Paneque-Carreño, co-leader dello studio, ha sottolineato come questa sia la prima volta che la scienza riesce a eseguire un’analisi chimica così dettagliata su un oggetto interstellare. Il successo dell’operazione dimostra che la nostra capacità di studiare i sistemi planetari alieni non dipende più solo dai telescopi puntati verso stelle lontane, ma anche dall’analisi diretta dei “detriti” che quelle stelle ci inviano.

Un futuro buio per vedere meglio le stelle

Il passaggio di 3I/ATLAS conferma che lo spazio tra le stelle è molto più affollato di quanto pensassimo. Con l’entrata in funzione di nuovi osservatori, il numero di visitatori interstellari identificati è destinato a crescere drasticamente, offrendoci nuove prospettive su come si evolvono i sistemi planetari lontano da noi. Tuttavia, esiste un ostacolo concreto alla ricerca: l’inquinamento luminoso. Paneque-Carreño ha lanciato un appello per la protezione dei nostri cieli notturni, ricordando che mantenere l’oscurità è fondamentale per riuscire a individuare oggetti così piccoli e fiocchi. Solo preservando la purezza del cielo potremo continuare a leggere le storie scritte nel ghiaccio di questi viaggiatori solitari.