Il Pakistan inaugura in Cina il primo sottomarino di classe Hangor: una svolta strategica

Il Pakistan ha inaugurato oggi in Cina il suo primo sottomarino di classe Hangor, segnando un passaggio cruciale nel rafforzamento delle capacità navali del Paese. La notizia è stata riportata, citando le forze armate di Islamabad, da diversi media locali e internazionali, tra cui l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India e quella turca Anadolu Agency. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella città cinese di Sanya, alla presenza del presidente pachistano Asif Ali Zardari e del capo di Stato maggiore della Marina, Naveed Ashraf. Un evento che rappresenta non solo una tappa tecnica, ma anche un forte segnale politico e strategico nel contesto della crescente collaborazione tra Islamabad e Pechino.

Il programma Hangor e l’accordo del 2015

Al centro della notizia c’è il più ampio programma di acquisizione dei sottomarini di classe Hangor, avviato nel 2015. Come riportato dai media, “nel 2015, il governo pachistano ha firmato un accordo con la China Shipbuilding and Offshore International Company per l’acquisizione di otto sottomarini di classe Hangor, quattro dei quali saranno costruiti in Pakistan nell’ambito di un programma di trasferimento tecnologico”.

Questo accordo con la China Shipbuilding and Offshore International Company rappresenta uno dei più importanti contratti militari nella storia recente del Pakistan, non solo per il valore economico ma anche per le implicazioni industriali e tecnologiche. Il coinvolgimento diretto dell’industria locale nella costruzione di metà delle unità segna infatti un passo significativo verso l’autonomia produttiva nel settore della difesa.

Rafforzamento della Marina pachistana

L’introduzione del primo sottomarino Hangor rappresenta un salto qualitativo per la Marina pachistana, che mira a modernizzare la propria flotta e a rafforzare la capacità di deterrenza marittima. In un contesto regionale complesso, caratterizzato da equilibri delicati e da una crescente competizione navale, Islamabad punta a consolidare la propria presenza strategica.

Il progetto Hangor è considerato una componente chiave di questa strategia, grazie alle avanzate capacità operative dei nuovi sottomarini. Sebbene i dettagli tecnici non siano stati resi pubblici nel comunicato, l’importanza dell’iniziativa è evidente nel livello di rappresentanza istituzionale presente alla cerimonia.

Implicazioni geopolitiche e cooperazione regionale

L’inaugurazione del primo sottomarino di classe Hangor in territorio cinese evidenzia ulteriormente la profondità della partnership tra Pakistan e Cina, già consolidata in diversi ambiti, dalle infrastrutture alla difesa. La collaborazione nel settore navale rafforza un asse strategico che ha implicazioni anche a livello regionale e internazionale.

La presenza delle principali agenzie di stampa internazionali, tra cui la Press Trust of India e l’Anadolu Agency, sottolinea l’attenzione globale verso questa evoluzione. L’accordo del 2015 e i suoi sviluppi attuali confermano come la cooperazione militare tra Islamabad e Pechino sia destinata a proseguire e ad ampliarsi nei prossimi anni.

Con l’entrata in servizio del primo sottomarino Hangor, il Pakistan compie dunque un passo decisivo verso il rafforzamento delle proprie capacità difensive, inserendosi in un quadro geopolitico sempre più dinamico e competitivo.