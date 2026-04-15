Il Policlinico Umberto I primo in Italia ad adottare il sistema Corsano™ per il monitoraggio continuo dei pazienti

Il Policlinico Umberto I di Roma è il primo in Italia ad adottare il sistema Corsano™, una soluzione di nuova generazione per il controllo continuo dei parametri vitali. Si tratta di un braccialetto multiparametrico in grado di rilevare in tempo reale frequenza cardiaca, respirazione, saturazione di ossigeno (SpO₂) e pressione arteriosa in modo non invasivo, senza l’utilizzo del tradizionale bracciale. Il sistema consente di individuare precocemente eventuali segnali di peggioramento delle condizioni del paziente, supportando decisioni più rapide e appropriate.

L’introduzione del sistema Corsano™ rappresenta un importante passo avanti nel percorso di innovazione dell’Ospedale Umberto I, rafforzando modelli di assistenza sempre più orientati alla sicurezza del paziente, alla continuità delle cure e all’ottimizzazione dei percorsi clinici. Il dispositivo può essere utilizzato su pazienti in fase pre operatoria, durante il recupero post operatorio in reparto e, in casi selezionati, anche nella fase di guarigione a domicilio. A differenza dei controlli tradizionali, che vengono effettuati in modo intermittente, il monitoraggio continuo consente di ridurre i periodi in cui il paziente non è osservato, migliorando la qualità dell’assistenza e contribuendo a ridurre complicanze e ricoveri non programmati in terapia intensiva. Leggero, confortevole e non invasivo, il wearable Corsano™ permette inoltre ai team clinici di monitorare i pazienti anche fuori dall’ambiente ospedaliero, riducendo il carico assistenziale e migliorando l’esperienza complessiva del paziente.

Le dichiarazioni

“Essere il primo ospedale in Italia ad adottare il sistema Corsano™ rappresenta per noi un traguardo significativo e coerente con la nostra visione di innovazione al servizio della qualità delle cure – dichiara Francesco Pugliese, Capo Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico Umberto I – il monitoraggio continuo dei parametri vitali rafforza la sicurezza del paziente durante tutto il percorso assistenziale, dall’ospedale al domicilio, e offre ai nostri professionisti strumenti concreti per intervenire in modo tempestivo e appropriato, in un contesto sanitario sempre più complesso”.

In occasione dell’adozione del sistema Corsano™ presso il piazzale della Sapienza è stato posizionato il Truck Medtronic, una piattaforma mobile che porta direttamente nelle strutture sanitarie innovazione, formazione e training pratico. Il Truck ha offerto ai professionisti sanitari l’opportunità di conoscere e sperimentare le tecnologie di ultima generazione per l’anestesia, la rianimazione e il monitoraggio dei pazienti, attraverso un’esperienza immersiva e altamente specializzata, pensata per supportare la crescita delle competenze cliniche e l’evoluzione dei modelli di cura. “Con il sistema Corsano™ e il Truck Medtronic vogliamo affiancare concretamente i professionisti sanitari italiani, portando l’innovazione dove serve: vicino ai pazienti e a chi se ne prende cura ogni giorno”, ha dichiarato Piero Naldi, Business Unit Director (ACM) Acute Care Monitoring di Medtronic Italia.

“Il nostro obiettivo è supportare gli ospedali nell’adozione di soluzioni che migliorino gli esiti clinici, ottimizzino l’utilizzo delle risorse e favoriscano modelli di assistenza più sostenibili e connessi lungo l’intero continuum di cura”. L’iniziativa si inserisce in un contesto sanitario caratterizzato da crescente pressione sulle strutture ospedaliere, carenza di personale e aumento della complessità clinica, dove l’innovazione tecnologica può agire come leva strategica per rafforzare la sicurezza, l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria.