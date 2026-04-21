Il primo robot domestico umanoide di 1X e SMEG debutta al Salone del Mobile di Milano

Milano si conferma ancora una volta l’epicentro dell’innovazione mondiale con un evento che segna un punto di svolta nel settore tecnologico e dell’arredamento. Il 21 aprile 2026, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano, 1X e SMEG hanno presentato ufficialmente NEO, il robot domestico di ultima generazione, mostrato in anteprima live presso l’installazione SMEG a Eurocucina. Questa dimostrazione non rappresenta soltanto il debutto italiano di NEO, ma sancisce ufficialmente la prima collaborazione storica tra una realtà specializzata in robotica umanoide e un brand premium di elettrodomestici. L’incontro tra queste due eccellenze nasce da una visione comune secondo cui la tecnologia deve essere progettata per migliorare i rituali quotidiani all’interno dell’ambiente domestico.

Un’anteprima assoluta al Salone del Mobile di Milano

L’evento presso lo stand di Eurocucina 2026 trasforma la visione del futuro in una realtà tangibile. Mentre SMEG contribuisce da decenni a definire lo spazio della cucina attraverso un’ingegneria di precisione e un linguaggio estetico iconico, 1X ha progettato NEO per integrarsi in questi stessi spazi in modo discreto e silenzioso. Durante la fiera, i visitatori possono osservare il robot mentre interagisce con gli elettrodomestici SMEG, azionandoli e muovendosi tra i mobili in modo armonico. Questa collaborazione va oltre la semplice esibizione tecnica, diventando l’espressione del concetto Design Empowered by Intelligence, dove l’emozione e il know-how convergono per creare un’innovazione significativa che non sovrasta l’utente ma lo accompagna.

Caratteristiche tecniche e capacità del robot domestico NEO

Dal punto di vista tecnico, NEO è un concentrato di ingegneria pensato esclusivamente per la vita in casa. Il robot è alto 1,68 metri e pesa solo 30 kg, dimensioni che gli permettono di muoversi agilmente senza risultare ingombrante. Uno dei suoi tratti distintivi è la silenziosità, dato che opera a soli 22 decibel, garantendo una convivenza pacifica negli spazi abitativi. Le mani di NEO rappresentano un vertice tecnologico: dotate di 22 gradi di libertà e della certificazione IP68, sono completamente impermeabili e progettate per gestire superfici bagnate o manipolare con estrema precisione gli oggetti tipici della cucina. Oltre alla destrezza fisica, il robot riconosce gli ingredienti, suggerisce ricette e impara progressivamente grazie a continui aggiornamenti software che ne aumentano il valore nel tempo.

La visione di Vittorio Bertazzoni e l’integrazione domestica

Il Presidente di SMEG, Vittorio Bertazzoni, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia dichiarando quanto segue: “In SMEG abbiamo sempre creduto che la tecnologia debba essere al servizio della vita quotidiana, attraverso precisione ingegneristica, qualità dei materiali e un’estetica iconica”. Bertazzoni ha poi aggiunto: “NEO incarna questi stessi principi nel movimento, nell’interazione e nell’intelligenza. Per questo SMEG può rappresentare il brand di riferimento per NEO in un ambiente domestico. Presentarne il debutto italiano a Eurocucina è una naturale estensione della nostra visione: un futuro in cui la tecnologia intelligente valorizza i gesti quotidiani senza sovrastarli. L’interazione tra NEO e gli elettrodomestici SMEG non è un esercizio di stile, ma una dimostrazione concreta di come design, emozione e innovazione possano convergere in un progresso autentico”.

L’evoluzione dello spazio cucina secondo 1X

Anche Dar Sleeper, Vice President of Product and Design di 1X, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione, evidenziando come la cucina sia il cuore pulsante della casa. Secondo Sleeper: “SMEG da sempre progetta elettrodomestici che non sono semplici strumenti, ma parte integrante dell’atmosfera domestica. È esattamente lo stesso approccio che adottiamo per NEO. Questa collaborazione ci permette di mostrare cosa succede quando un robot è progettato per appartenere a uno spazio, non solo per funzionare al suo interno”. L’azienda californiana, con sede a Palo Alto, prosegue così il suo obiettivo di sviluppare robot umanoidi capaci di apprendere vivendo al fianco degli esseri umani, integrandosi in modo naturale nella vita di tutti i giorni.

Dove vedere NEO all’opera a Eurocucina

Per chi desidera scoprire dal vivo questa nuova era della domotica, l’appuntamento è presso lo stand di SMEG a Eurocucina FTK – Padiglione 4, Stand D03–D07. Qui è possibile osservare come la tecnologia integrata possa nascere dal design come primo atto progettuale, offrendo uno sguardo consapevole e coerente sull’evoluzione della vita domestica. Fondata nel 1948 e giunta alla terza generazione della famiglia Bertazzoni, SMEG conferma con questo progetto la sua dedizione alla produzione responsabile e alla combinazione vincente tra tecnologia e stile. Ulteriori dettagli sono disponibili sui siti ufficiali delle due aziende e sui canali social dedicati.