Il risveglio del gigante di fango: la frana di Petacciato taglia in 2 l’Italia | FOTO

Il litorale molisano vive ore di estremo caos, smarrimento e paura in seguito al drammatico risveglio di una delle frane più imponenti e pericolose d’Europa. A 11 anni dall’ultima emergenza significativa, il colosso di terra e fango che sovrasta l’abitato di Petacciato si è rimesso violentemente in moto, paralizzando di fatto l’intera viabilità della costa adriatica e isolando la regione. I sofisticati sistemi di monitoraggio hanno lanciato l’allarme ieri, evidenziando una situazione di allerta massima che ha costretto le autorità a prendere misure immediate. Questa tempestiva rilevazione ha fortunatamente evitato il peggio, permettendo di bloccare il traffico prima che si verificassero incidenti letali, ordinando la chiusura dell’autostrada A14 e la sospensione del traffico ferroviario. L’Italia si ritrova oggi letteralmente divisa a metà, mentre le comunità locali, già pesantemente provate dalle recenti ondate di maltempo estremo, affrontano l’incubo di un territorio storicamente fragile che continua inesorabilmente a sgretolarsi.

L’asse adriatico paralizzato e i disagi al traffico

La rottura dei collegamenti strategici ha generato ripercussioni immediate su tutto il sistema dei trasporti nazionale. La viabilità interna, già indebolita dalle forti piogge dei giorni scorsi e dal recente crollo del ponte sul Trigno (dove si cerca ancora un disperso), fatica a gestire l’enorme mole di veicoli deviati. Chilometri di coda si sono registrati sulle strade alternative, con i distributori di carburante presi d’assalto dagli automobilisti. I disagi principali riguardano due arterie fondamentali: sull’autostrada A14 il tratto tra Vasto Sud e Termoli è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di preoccupanti lesioni apparse sul manto stradale. Lo stop è stato successivamente esteso anche al tratto pugliese tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione nord. Per quanto riguarda la linea ferroviaria adriatica, il traffico sulla direttrice Pescara-Bari è sospeso tra Termoli e Montenero di Bisaccia. La spinta del terreno ha causato una deformazione dei binari stimata intorno ai 10 cm.

Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha delineato un quadro critico al termine della riunione del Comitato operativo a Roma, sottolineando l’assenza di valide alternative viarie in grado di sopportare il traffico pesante nell’immediato entroterra. Le stazioni ferroviarie, da Foggia a Vasto, sono affollate da migliaia di passeggeri in attesa di bus sostitutivi, mentre le autorità stanno valutando la misura estrema di imbarcare i mezzi pesanti sulle navi per aggirare il blocco stradale.

Evacuazioni e sicurezza

La priorità assoluta delle squadre di soccorso resta la salvaguardia della vita umana. Al momento, circa 50 persone residenti nel comune di Petacciato sono state evacuate a scopo precauzionale. I sensori di allerta hanno dimostrato la loro efficacia vitale, consentendo una risposta tempestiva, tuttavia il clima di tensione tra i cittadini rimane altissimo. La frana di Petacciato rappresenta un’emergenza storica, ampiamente documentata fin dal 1916, che ciclicamente torna a minacciare i centri abitati (come accaduto nel 2015 con l’abbattimento di alcune abitazioni). Le cause di questa riattivazione risiedono nel mix esplosivo tra precipitazioni eccezionali e la natura argillosa del versante, che lo rende intrinsecamente instabile. La situazione attuale desta enorme preoccupazione poiché, come confermato dalla Protezione Civile, il fronte franoso è tuttora in movimento.

La complessità tecnica e le prospettive di intervento

La popolazione esprime profonda frustrazione per la ricorrenza di un disastro noto da oltre un secolo. I cittadini si domandano se sia tecnicamente ed economicamente fattibile arrestare in modo definitivo una massa geologica di tali proporzioni. Sul tavolo delle istituzioni esistono progetti di consolidamento ambiziosi, tra cui un piano da circa 40 milioni di euro discusso di recente, la cui attuazione richiede però cantieri complessi e lunghi tempi di realizzazione.

Le prospettive per la ripresa della normalità logistica sono purtroppo scoraggianti. Trenitalia non è in grado di fornire tempistiche certe per il ripristino della linea, nonostante l’intervento immediato dei tecnici. Anche la Protezione Civile ha chiarito che i lavori per ripristinare le infrastrutture vitali richiederanno “qualche settimana se non addirittura qualche mese“, escludendo categoricamente soluzioni lampo. Per far fronte alla gravità della catastrofe, il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha sollecitato il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, un passaggio cruciale per garantire la massima priorità alla sicurezza pubblica e sbloccare i finanziamenti necessari per arginare il collasso della regione.