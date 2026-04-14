Il ritorno delle stelle cadenti: le Liridi illuminano il cielo di aprile

Il cielo notturno si prepara a regalare uno dei suoi spettacoli più suggestivi, segnando il termine di un lungo digiuno astronomico che durava ormai dai primi giorni di gennaio. Dopo il picco delle Quadrantidi, la volta celeste è rimasta priva di grandi eventi meteorici organizzati, limitandosi a qualche sporadica meteora solitaria che ha solcato l’oscurità invernale e la prima parte della primavera. Le Liridi rappresentano dunque il primo grande appuntamento dell’anno, un evento che vanta una tradizione millenaria documentata fin da oltre 2.700 anni fa nei testi storici. Quest’anno l’appuntamento assume un valore speciale perché le condizioni astronomiche risultano quasi ideali per l’osservazione, offrendo la possibilità di godere della pioggia di meteore senza il fastidioso chiarore del nostro satellite.

Un tuffo nella scia della cometa Thatcher

Il protagonista indiscusso di queste notti è lo sciame delle Liridi, la cui origine è legata ai detriti lasciati dalla cometa Thatcher. Si tratta di uno dei fenomeni astronomici più longevi di cui si abbia traccia, capace di generare meteore particolarmente veloci che impattano l’atmosfera a circa 50 km/s. Queste “fiammate” celesti sono spesso caratterizzate da una notevole luminosità e lasciano dietro di sé scie persistenti che rimangono visibili per diversi secondi, regalando agli osservatori il tempo di ammirarne la traiettoria. Sebbene la frequenza tipica si attesti su circa 15–20 meteore ogni ora, le Liridi sono famose per la loro imprevedibilità. Non sono rari, infatti, improvvisi incrementi dell’attività che possono sorprendere anche gli astrofili più esperti. Questa caratteristica rende lo sciame estremamente affascinante, poiché trasforma ogni minuto di osservazione in una potenziale sorpresa visiva carica di adrenalina.

Quando e come osservare il picco di aprile

Il momento di massima attività delle stelle cadenti è previsto attorno al 22 aprile, una data che nel 2026 gode di una configurazione astronomica privilegiata. A differenza di quanto accadrà nel 2027, quando una Luna quasi piena disturberà pesantemente la visione, quest’anno il nostro satellite si presenterà come una sottile falce crescente. La sua luce ridotta al minimo garantisce un cielo scuro, ideale per far risaltare anche le meteore meno brillanti, rendendo questo uno degli anni migliori per l’osservazione recente.

Per godere al meglio dello spettacolo, il consiglio è di puntare lo sguardo verso la costellazione della Lira, dove si trova il radiante (il punto da cui sembrano scaturire le meteore). Tuttavia, le scie possono apparire in qualunque punto della volta celeste. I momenti migliori sono le ore della seconda metà della notte, quando il radiante si trova più alto sopra l’orizzonte. Una volta concluso questo evento, l’attesa per la prossima pioggia di stelle sarà breve: già tra il 5 e il 6 maggio il cielo si accenderà nuovamente per il picco delle Eta Aquaridi.